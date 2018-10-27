柯文哲點頭了 公視將辦北市長辯論

2018-10-27

〔記者黃建豪、周彥妤、簡惠茹／台北報導〕台北市長柯文哲終於同意辯論！公共電視昨宣布，台北市五位市長候選人都已親筆簽署二○一八台北市長選舉電視辯論同意書，但辯論舉辦時間、形式，將在下週二討論。

對於市長候選人公開辯論，因台北市五名候選人登記時，至少有兩人不同意，使得公辦政見辯論會辦不成。多所大學聯合舉辦的「雙北市長青年論壇」，柯也以十一月八日以後才會向台北市政府請假參選為由，拒絕參與辯論，遭外界質疑刻意閃躲。

公共電視昨宣布，目前已收到吳蕚洋、丁守中、姚文智、柯文哲、李錫錕等五位市長候選人的親筆簽名同意書，將於下週二邀集各陣營代表磋商，確定辯論時間、形式等事宜。

柯文哲昨下午出席公開活動，面對媒體追問時，柯文哲強調「我沒有說不同意啊，就是等我十一月八日以後請假再來。」

但丁守中指出，三立電視台要辦電視辯論，被柯文哲搞掉，TVBS要辦辯論柯也不參加，柯文哲一直在迴避，早就該辯論了，一直不辯論拖到這麼晚。姚文智競選團隊發言人洪立齊表示，除了公視外，其他媒體邀約舉辦電視辯論，請柯市長也都一併同意，不要閃避。

李錫錕表示，辯論在民主國家是家常便飯，從各國經驗顯示，選民不太會因為辯論表現而改變投票行為，所以他一直呼籲各候選人，不要把辯論當成精打細算的表演舞台，而是要誠懇讓市民做比較。

李錫錕也笑稱，畢竟現任市長柯文哲是「NO.1公敵」，相信屆時每個候選人都會對柯集中火力，但柯很少真正面對挑戰，都是請幕僚猜題，只會回答先背好的答案，所以他不會刻意為難柯。