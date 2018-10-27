國民黨募款 推出「民進黨幹話撲克牌」

2018-10-27

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨天發表九合一選舉最新一波的募款小物文宣品「民進黨幹話撲克牌」，內容蒐集綠營政治人物過去談話，印在五十四張撲克牌，稱之為「史上最強幹話王大合集」，藉此提醒民眾「如果不想再聽幹話，可以不要投給民進黨。」

國民黨發言人洪孟楷表示，這副撲克牌蒐集過去兩年多來蔡政府所有官員的經典幹話，包括「勞工是心中最軟一塊」、「做功德」、「乾淨的煤」，每一張牌上面都有「幹話」的新聞出處及時間，完全可受公評。

他並說，最初整理民進黨政府的「幹話」多達上百則，但礙於撲克牌只有五十四張，因此還私下找年輕人來票選，最終選出五十四個代表性的「幹話」，若以蔡政府製造「幹話」的速度來看，明年還可以再出「更新版」。

洪孟楷指出，撲克牌中最大的一張牌黑桃Ｋ「幹話」，就是蔡英文總統的「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」，至於兩張鬼牌「幹話」，則由前總統陳水扁、駐日代表謝長廷雀屏中選，分別為「阿扁錯了嗎？阿扁錯了嗎？難道阿扁錯了嗎？」「台灣絕不缺電，但電從哪裡來還不知道！」

洪孟楷表示，「民進黨幹話撲克牌」共印製三萬副，未來在各地發送，每副製作成本不到三十元，但希望領取的民眾能自由樂捐，無論一元、十元或一百元都可以。