揪出假公文 民進黨控對手選舉4爛招

2018-10-27

國民黨：最大造假就是蔡政府自己

〔記者鍾麗華、施曉光／台北報導〕民進黨立院黨團昨指控國民黨使用造假、詛咒、五毛和賭盤等四大選舉爛招，試圖影響年底選舉；民進黨團幹事長李俊俋批評，國民黨以假消息摧毀政府公信力，用詛咒讓人心生畏懼，並進一步結合中國勢力在台興風作浪，以謀取選舉利益，破壞台灣民主基石。

李俊俋：

假消息摧毀政府公信力

國民黨發言人洪孟楷回應說，民進黨不斷抹黑，代表拿不出施政，只能向對手丟泥巴，這是侮辱自己與台灣人的智商。

民進黨立委賴瑞隆昨出示偽造民進黨中央黨部的「假公文」，聲稱黨公職人員不得再打韓國瑜、桃園地區棄鄭文燦保陳學聖、台中棄林佳龍保盧秀燕，假公文上面還有民進黨主席蔡英文、秘書長洪耀福的印信。賴瑞隆說，此已涉違反「選罷法」、意圖使人不當選，民進黨絕對會提出法律告訴，揪出幕後的人，讓造假的人付出代價。

立委周春米指出，除假新聞外，第二爛招是詛咒，盧秀燕陣營直播「祭拜」林佳龍、陳其邁「被斷頭」的影片；駐日代表謝長廷受訪片段被惡意修改成「大阪辦事處都死光了也不辭職」，還有民進黨立委被處以毒氣、切腹、潑硫酸等極刑的照片與文字，這除涉「刑法」公然侮辱，甚至有「預備殺人」的嫌疑。

鄭運鵬：

五毛直接用簡體字謾罵

黨團書記長鄭運鵬表示，在蔡總統和他的臉書上，遭到五毛黨直接用簡體字謾罵，以前還會用繁體字，現在都不修改了；而攻擊陳其邁、署名「李榮貴」的臉書，警方查到ＩＰ在新加坡，「李榮貴」竟發佈假消息稱有警察「登門拜訪」。

鄭運鵬說，在關西機場事件後，傳出「台灣球迷在日本被打，駐日代表處不聞不問」，發布這個假訊息的人，ＩＰ來自全世界，五毛黨使用跳躍的ＩＰ，技術性跑到各國，攻擊台灣，一連串的作為就是試圖影響台灣二○一八選舉。

李俊俋指出，最近傳出中資開始介入賭盤，炒作特定候選人的選票，像嘉義市長有三個人選，卻沒開誰當選的賭盤，而是兩名女性候選人差多少票，實際上就是幫這兩位女性候選人催票。中國根本不用花錢打台灣，只要每天買假民調、社群網路訊息，台灣就應付不來了。

國民黨發言人洪孟楷昨回應，一個在中央及國會全面執政的政府，卻窮得只剩下奧步，選舉不展現過去政績，卻一味指責別人造假，其實過去最大的造假，不就是蔡英文政府自己造成的嗎？他強調，國民黨的選舉不會有任何其他政黨的資助，更不會有其他政黨側翼，如果民進黨要不斷抹黑，那也就代表民進黨拿不出施政成績，所以只能向對手丟泥巴。