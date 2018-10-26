我方管制日食 謝長廷再籲政府解決

2018-10-26

〔駐日特派員林翠儀／東京廿五日報導〕日本首相安倍晉三訪中，日中關係改善是否影響台日關係，駐日代表謝長廷今天表示，代表處會密切注意發展並隨時掌握情報；他也表示，台日是民主自由的國家，雙方互動良好，日本政府公開支持台灣進入國際組織，但台日間還有包括食品管制等在內的懸案需要靠智慧解決。

安倍這次訪中，傳出中國將以解除日食進口管制禁令當做回禮，中國和台灣現在是全球僅有對日本東北食品全面管制進口的國家，中國一旦解禁，全球只剩台灣禁止日食進口。

在此之前，謝長廷已多次示警中國即將解禁，今天他再度重申，食品是科學問題，禁止進口必須提出能說服人家的根據，否則就違反國際自由貿易原則；用公投來決定是否解禁是政治行為，並不科學，「就像用公投來決定昨天是否下雨一樣」。他也表示，台灣禁止日食進口讓許多挺台的日本國會議員立場非常尷尬。

謝長廷表示，中國向日本示好，先前大力批判的釣魚台、南京大屠殺和慰安婦等問題現在全都無聲了，有媒體社論說這是「拉日孤台」，中國這時不談慰安婦，卻要台灣盡量談。

謝長廷表示，日中兩國是東亞重要的國家和經濟體，兩國互動變化對亞洲來說有很大的影響，代表處也隨時掌握並將各種可能的發展送回外交部。