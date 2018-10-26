屏東議長賄選案定讞 3議員1鄉長喪失參選資格

2018-10-26

〔記者羅欣貞、李立法／屏東報導〕屏東縣議會二○一四年議長選舉爆發買票弊案，昨天有八位前、現任縣議員判刑定讞，近期都將入獄，其中現任議員陳美瓊、王志豐、潘裕隆、現任三地門鄉長歸曉惠，均為國民黨籍，且已登記參選十一月底的地方公職人員選舉；依選罷法規定，四人參選資格都會被取消，為地方政壇投下震撼彈。

共八名前、現任議員判刑 均為國民黨籍

陳美瓊、王志豐、潘裕隆分別完成登記參選第一、第三、第八選區縣議員，三地門鄉長歸曉惠也登記參選連任；屏東縣選委會表示，依選罷法第二十六、二十九條規定，四人的參選資格都會被取消。四人被取消資格後，各選區候選人名額都還有兩人以上，不會有同額競選情形。

另外，現任議員被解職後，將由二○一四年選舉時各選區未當選的得票最高者遞補，包括第一選區陳美瓊由李幸惠遞補、第三選區王志豐由林宗俉遞補、第十一選區潘政治由何長成遞補、第十四選區李冀香由陳秋香遞補、第十六選區顏金成由宋克強遞補；至於第八選區潘裕隆，四年前為同額競選，且剩下任期未滿兩年，因此無人遞補也不會辦理補選；三地門鄉長歸曉惠解職後，由屏東縣政府派代理鄉長。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝不滿地指出，最高法院早不宣判晚不宣判，偏偏挑在候選人全力衝刺的關鍵時刻做出有罪定讞判決，讓外界不禁懷疑是民進黨的政治操作。