選前之夜》姚搶到市府廣場 丁插旗凱道

2018-10-26

〔記者鍾泓良、黃建豪、周彥妤、簡惠茹、郭安家／台北報導〕九合一選舉倒數，台北市「選前之夜」搶借道路、公園大作戰。國民黨市長候選人丁守中前天已證實搶到凱達格蘭大道、濟南路及大安公園，並打算在凱道舉辦選前之夜。姚陣營發言人洪立齊說，昨天已搶到市府大樓前的市府路。僅剩柯陣營持續低調，坦承提早申請市府路被駁回，至今還無法確定「選前之夜」地點。

提早申請市府路被駁回 柯陣營還未確定地點

前天十月廿四日凌晨為開放申請十一月廿三日選前之夜道路使用權首日，但市府路竟離奇地能在十月廿三日就被「偷跑」申請，新工處隨後認定是「系統失誤」，駁回該申請；據了解，該申請人「李先生」是柯文哲競選辦公室成員。

空出的市府路昨天凌晨再度被姚陣營成功申請路權。但丁、姚團隊對於廿三日就有人偷跑頗不以為然。丁守中說，當初原本有考量申請市府前廣場，但申請時已經被佔走；洪立齊也說，廿三日有人偷跑，才會導致廿四日姚陣營無法申請，請外界留意「偷跑」行為。

對於偷跑質疑，柯文哲昨稱都是競選辦公室在處理，他不清楚細節。對於陣營接連出包，不僅行動競選車、造勢音樂會遭台北市政府開罰，連申請選前之夜場地都擺烏龍，柯文哲坦承，因競辦是海選來的，「臨時拼裝車」就是會有這種問題，不是非常專業，也缺乏經驗。

柯文哲競選辦公室主任邱昱凱則說，就算市府前廣場被搶走，選前之夜還是有很多選項，「其實沒有差」。

新工處解釋，按照系統設計，申請人應該只能在道路使用前卅天內提出申請，這次因「不明原因」，出現民眾可在期限外時間搶先申請到市府路，是系統出了問題，新工處已即刻修正系統，杜絕類似情事再發生。