丁守中 大陸同鄉會後援會成軍

2018-10-26

〔記者簡惠茹、施曉光、陳鈺馥／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中昨天出席「大陸各省市同鄉會後援會」成立大會，丁受訪時表示，選前最後一個月會舉辦兩次大型造勢活動，全力衝刺，也會火力全開批判現任市長柯文哲，不做事、只是還錢，無法解決人民問題，政府存在的目的不只是還錢。

丁：柯不做事 無法解決人民問題

丁守中昨在競選總部舉行「大陸各省市同鄉會後援會」成立大會，黨主席吳敦義為丁守中站台時表示，現在執政的六個縣市一定要保住，六都贏一個是一個，今年多贏幾個，蓄積更大能量，二○二○重返執政，撥亂反正。

活動主持人郝曼麗也高喊：「二○二○總統支持哪一位？」吳敦義趕緊接話說，千萬不能講，現在沒有任何人可以決定二○二○，反正全台灣任何工作他都做過了，「那一項不要做就好」，這樣會增加他很多困擾，喊國民黨加油就好。

為了爭取宗教團體選票，丁守中昨也前往台灣省城隍廟參加「城隍祀典大三獻禮」，更在城隍爺面前發誓，一定把台北市建立成敬老孝親典範，加強都市更新，讓市民安居樂業。

獻花蔣銅像 吳敦義、促轉會互槓

為慶祝光復節，國民黨昨在全國同步舉行向故總統蔣中正銅像獻花活動，吳敦義也率黨部主管、候選人到中正紀念堂造勢，吳敦義細數國民黨對締造中華民國、建設台灣的貢獻，也批評促轉會與「東廠」一樣，各種措施都是在打擊、追殺國民黨。

對於吳的批評，促轉會反擊說，國民黨膜拜蔣中正銅像，以紀念台灣光復為名，表現出對獨裁者蔣介石個人的緬懷。國民黨不應一邊高舉民主價值、卻一邊歌頌戕害民主的獨裁者。

對於促轉會的批評，國民黨發言人洪孟楷回應說，台灣光復節是我國法定節日，促轉會身為行政機關，卻對民主政黨活動說三道四，是否真認為自己是東廠？這種沒有行政分際的行為除了離譜外，沒有其他可形容。