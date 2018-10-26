丁守中 大陸同鄉會後援會成軍

2018-10-26

〔記者簡惠茹、施曉光、陳鈺馥／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中昨天出席「大陸各省市同鄉會後援會」成立大會，丁受訪時表示，選前最後一個月會舉辦兩次大型造勢活動，全力衝刺，也會火力全開批判現任市長柯文哲，不做事、只是還錢，無法解決人民問題，政府存在的目的不只是還錢。

丁：柯不做事 無法解決人民問題

丁守中昨在競選總部舉行「大陸各省市同鄉會後援會」成立大會，黨主席吳敦義為丁守中站台時表示，現在執政的六個縣市一定要保住，六都贏一個是一個，今年多贏幾個，蓄積更大能量，二○二○重返執政，撥亂反正。

活動主持人郝曼麗也高喊：「二○二○總統支持哪一位？」吳敦義趕緊接話說，千萬不能講，現在沒有任何人可以決定二○二○，反正全台灣任何工作他都做過了，「那一項不要做就好」，這樣會增加他很多困擾，喊國民黨加油就好。

為了爭取宗教團體選票，丁守中昨也前往台灣省城隍廟參加「城隍祀典大三獻禮」，更在城隍爺面前發誓，一定把台北市建立成敬老孝親典範，加強都市更新，讓市民安居樂業。

獻花蔣銅像 吳敦義、促轉會互槓

為慶祝光復節，國民黨昨在全國同步舉行向故總統蔣中正銅像獻花活動，吳敦義也率黨部主管、候選人到中正紀念堂造勢，吳敦義細數國民黨對締造中華民國、建設台灣的貢獻，也批評促轉會與「東廠」一樣，各種措施都是在打擊、追殺國民黨。

對於吳的批評，促轉會反擊說，國民黨膜拜蔣中正銅像，以紀念台灣光復為名，表現出對獨裁者蔣介石個人的緬懷。國民黨不應一邊高舉民主價值、卻一邊歌頌戕害民主的獨裁者。

對於促轉會的批評，國民黨發言人洪孟楷回應說，台灣光復節是我國法定節日，促轉會身為行政機關，卻對民主政黨活動說三道四，是否真認為自己是東廠？這種沒有行政分際的行為除了離譜外，沒有其他可形容。

  • ▲國民黨昨慶祝光復節，黨主席吳敦義與台北市長候選人丁守中等藍營人士在中正紀念堂前高喊「中華民國萬歲」等口號。（記者劉信德攝）

    ▲國民黨昨慶祝光復節，黨主席吳敦義與台北市長候選人丁守中等藍營人士在中正紀念堂前高喊「中華民國萬歲」等口號。（記者劉信德攝）

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