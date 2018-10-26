大群館課不到稅 柯文哲：選舉是照妖鏡

2018-10-26

侯友宜：任何稅一毛都沒漏掉

〔記者黃建豪、賴筱桐／綜合報導〕文化大學宿舍「大群館」爭議再起。台北市長柯文哲於台北市政府內部會議，談及沉寂多時的大群館免繳房屋稅一事，當場質疑：「可以這樣子搞嗎？」柯文哲昨重申：「這麼大一棟房子，台北市政府課不到稅，表示稅制有什麼地方需要修改。」

柯：侯友宜那個案子 官字兩個口

台北市政府發現，大群館宿舍拆成九十九戶門牌，使得每戶房屋現值低於十．八萬元，依法可免徵房屋稅。柯文哲因此不滿地稱：「這次的選舉是照妖鏡，侯友宜那個案子，這樣子解釋可以通，那樣子解釋也可以通，難怪人家說一個官字兩個口，話都他們在說。」

國民黨新北市長候選人侯友宜昨重申，二十一年來，又昱公司每年都合法繳稅，這部分沒問題，「任何稅，我們一毛都沒有漏掉」，大群館使用都由台北市政府認定，「台北市政府怎麼決定，我們就怎麼做。」

柯文哲批侯，被外界解讀是幫民進黨新北市長候選人蘇貞昌助攻？柯文哲昨否認稱：「不是啦，只是北市府每天七點半都會開會，就討論到居住的問題。」

柯文哲強調，大群館按照目前的法律，會課不到它的稅顯然是有點奇怪，「它是合法的，可是就奇怪這麼大的一棟房子，台北市政府竟然課不到稅，表示稅制有什麼地方需要修改。」

媒體追問：「『照妖鏡』說法是否針對侯友宜？」柯文哲澄清：「照妖鏡不是指誰不對，大群館的問題是，侯友宜如果不出來選舉，大群館的事永遠不會上檯面，他個人最早承租的競選辦公室，不是選舉的話，現在也還會在那裡安居樂業，不會像現在被抄掉，聽說還損失五百萬元。」