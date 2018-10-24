無錢繳黨職併公職溢領金？ 黨產會：國民黨還有其他收入

2018-10-24

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨指被凍結的永豐銀行帳戶餘款，不足以支付被追討的黨職併公職溢領金，對於國民黨喊窮之舉，黨產會發言人施錦芳昨指出，追討這筆黨職併公職溢領金的款項，屬於銓敘部的職權，但國民黨還有其他合法的收入，例如政黨補助金、黨費、政治獻金等，不能說帳戶裡錢不夠就不付。

黨產會因認定中投與欣裕台這兩家公司是國民黨的附隨組織，凍結其資產並命其移轉國有後，據悉，國民黨數度向黨產會申請動支中投及欣裕台的現金股利，用以支付國民黨中山獎學金、黨工退休金及地價稅、房屋稅等法定義務款項，但均遭黨產會駁回。

中投與欣裕台因不服黨產會認定它們是國民黨的附隨組織而提起行政訴訟，台北高等行政法院六月認為黨產條例有違憲之虞，聲請釋憲並裁定停止訴訟。黨產會抗告，最高行政法院在八月裁定駁回抗告，全案將待大法官釋憲結果出爐之後，才能進行下一步訴訟。

據悉，基於中投與欣裕台每年上繳給國民黨的股利豐厚，國民黨因此多次向黨產會申請解凍中投與欣裕台的現金股利，包括今年二月間國民黨以支付積欠資遣員工資遣費共九．七億元為由，向黨產會申請解凍中投現金股利八．三億元及欣裕台減資款三億元，共計十一．三億元。

施錦芳表示，黨產會已認定中投與欣裕台是國民黨的附隨組織，並命其移轉國有，此案仍在訴訟過程中，在整個訴訟未確定之前，黨產會不會核准國民黨申請動支中投及欣裕台的現金股利。