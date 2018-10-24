爭議太大 立院不審宗教法

2018-10-24

民進黨團持反對立場 提案人王金平也撤簽

〔記者楊淳卉、林良昇、李欣芳／台北報導〕立法院內政委員會原排定今天審查國民黨立委王金平、黃昭順、馬文君及民進黨立委林岱樺所提「宗教基本法草案」，但因內容涉及諸多爭議，引發外界批評。民進黨團昨天對此案表達反對立場，內政委員會召委黃昭順也變更議程，今天不審查「宗教基本法草案」。

柯建銘：不可能再復活

立法院施政總質詢昨最後一棒是王金平，王質詢結束後，民進黨團總召柯建銘當面告知多位參與連署的民進黨立委已撤簽，提案人王金平最後也加入撤簽行列。柯建銘受訪時說，此案已凍結，「形同殭屍化」、「不可能再復活」。

「宗教基本法草案」爭議內容包括第十條明定「聖俗分離原則」，處理宗教事務之主管機關，不得介入宗教教務。法院不得調解與干涉教務事項，亦不得干涉其組織及人事任免。第十三條明定「宗教自主權」，政府機關不得限制宗教活動，宗教團體人事和財務管理享有自主權，不受民法及有關公益團體及財團法人主管機關監督。國家不得強制要求宗教團體遵守民主與公開之原則。

草案第十四條規範「就業歧視之例外」，宗教團體聘用人員得以該宗教團體相同宗教信仰為聘僱條件，不構成就業服務法之宗教歧視；第十五條「未成年人之宗教選擇權」，父母或監護人為其未滿十六歲子女選擇宗教信仰和宗教教育之自由，國家和地方自治團體應尊重。

第廿條規範「財務自主原則」，宗教團體財務依章程定之，宗教師死亡遺產歸屬，依其遺囑定之，不受民法規範。第廿七條則規範「宗教用地的地權與地用」，若宗教建築物占用公家土地，可以要求政府讓售或出租，不受土地法限制，也不受建築法限制，若不合適，政府還需另選址給宗教團體做為建築用地。

「宗教基本法草案」連署人包括國、民、親、無黨籍等卅三名立委，因內容引發爭議，多名民進黨立委撤簽連署。民進黨團、時力黨團提出復議將案子退回院會，院會主席蔡其昌裁示另訂日期處理。

柯建銘表示，民進黨團盼有更充分的時間與空間，形成社會對於宗教團體規管的共識，不願意在這個時間點就草率地審議法案，更不願見到宗教因法案審議產生的紛擾而被抹黑。

黃昭順說，宗教基本法草案非圖利任何團體或個人，她對於有立委質詢時指控「大陸統戰台灣透過宗教交流洗錢」感到難過，為了不讓台灣宗教再被污名化、政治化，故取消今日法案審議。

內政部民政司長林清淇表示，上述草案因有許多爭議條文，內政部因此持保留態度，由於憲法已保障宗教信仰的自由，因此沒有必要再訂立宗教基本法。