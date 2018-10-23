3任南投縣長有事 林明溱改風水 縣府大樓尖角要變圓頂

2018-10-23

〔記者陳鳳麗／南投報導〕前南投縣長李朝卿涉貪將在廿五日入監服刑，現任縣長林明溱昨認為縣府大樓的風水和格局、設計有問題，重建後內部規劃空間不足，且屋頂有太多尖銳鐵條，有如飛箭傷人，讓縣府不平安，至今已有三任縣長都有事，責成建設處就縣府大樓拉皮改善進行規劃，並將尖銳屋頂改為圓頂以求圓融。

李朝卿後天入獄

李朝卿在縣長任內收取工程回扣，其中八罪總共被判刑九十八年（最多執行三十年），南投地檢署已將傳票寄送給李，通知他廿五日上午十時報到，而支持者前日已在LINE群組號召陪李報到。

南投縣長林明溱昨日在縣務會議中，直指縣府大樓的風水和格局有問題，認為大樓正門上方的屋頂有一堆尖銳的鐵條，有如飛箭傷人。

林明溱指出，這座大樓九二一地震後由彭百顯縣長重建，啟用至今，包括彭百顯、林宗男、李朝卿三任縣長都不平順。彭官司纏訟十多年才獲判無罪；林宗男任內曾被搜索；李朝卿則確定要入監服刑，為了縣府上下平安，應該要進行改善。

林明溱也說，縣府大樓當初的設計，內部空間不足，像教育處的辦公室狹小；想讓廠商在屋頂設太陽能板發電，也因上面布滿鐵條而無法舖設，因此希望為縣府大樓拉皮改善，並就目前的缺點進行整體規劃，增加使用空間，讓縣府大樓煥然一新。