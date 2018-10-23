黨產會：國民黨竹縣黨部 先蓋後佔 佔了再買

2018-10-23

〔記者陳鈺馥、黃美珠／綜合報導〕行政院黨產會追查國民黨名下一筆不動產發現，公告現值高達二．六億元，位於新竹縣竹北市行政區內的新竹縣黨部建物，當初是國民黨在公有土地「先蓋後佔」，再向新竹縣政府購入。

黨產會委員質疑縣府量身訂做

黨產會查出，竹北市縣政二路的國民黨新竹縣黨部，坐落位置非比尋常，豪華黨部使用土地分區為「行政區」，周邊清一色是政府機關，包含新竹縣府衛生局、新竹地方法院少年輔導大樓、台電竹北營業所等單位。

據查，國民黨新竹縣黨部為地上三層、地下一層獨棟辦公樓房，建物、土地產權所有人為國民黨，公告現值高達二億六千七百多萬元，持分面積九九九．九坪，建物外更高掛新竹縣長候選人楊文科看板。

「縣黨部土地是國民黨向縣府買的！」黨產會委員說，從土地登記資料可知，新竹縣黨部建物是一九八九年四月興建完成，但國民黨直至隔年一九九○年六月，才向新竹縣政府購入，根本是「先蓋後佔」、「先佔後買」。

委員表示，行政區是一九八六年後才有概念，國民黨真有本事取得機關用地後，再改劃行政區用地，有量身訂做之嫌。

委員質疑，「這什麼佛系縣政府？」誰在縣府土地上，先核發土地使用權同意書，讓國民黨興建私產建物的？等到私產建物蓋完後，不但沒有主張拆屋還地，還直接將土地賣給國民黨；而一九八九年當年公告現值僅二一三四萬元，現在已經暴漲逾十倍。

此外，黨產會也查出，新竹縣民眾服務社與新竹縣黨部一起「合署辦公」，該建物未被法院或行政執行署查封拍賣，由於國民黨積欠八．六億元追徵不繳，物件後續不排除會被執行。

對於國民黨新竹縣黨部被黨產會查出疑似「先蓋後佔」、「先佔後買」，國民黨新竹縣黨部主委陳見賢昨天說，這是陳年往事，他才剛接任主委一年多，完全不了解，無從說明。

新竹縣政府則表示，縣府所在的縣治一期當年是用區段徵收開發，除了配回給地主的抵價地外，都是縣有土地，縣府為了整體區塊的長遠發展，是有可能把縣府持有的抵價地標售給私人，所以縣治區可以看到銀行等私人企業進駐。