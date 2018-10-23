黨職併公職溢領金 國民黨有錢拒繳

2018-10-23

黨產會：永豐銀行帳戶還有錢 應速依法申請繳納

〔記者陳鈺馥、錢利忠、林良昇／台北報導〕銓敘部追討退休公務員「黨職併公職」溢領金，向國民黨追繳五六九萬元、民眾服務總社及其分社追討一億九九五萬元，兩社團至今均不繳，全案移送行政執行署強制執行；對此，黨產會表示，國民黨並非沒錢，永豐銀行帳戶還有一筆錢，應儘速依法申請繳納。

「Ａ國家的錢快還來！」民進黨立委賴瑞隆痛批，「黨職併公職」溢領金當年都是國家付出去的錢，相關法律已在去年立法通過，國民黨至今不繳，莫再妄想政權復辟後，就可以不用繳。

國民黨籲執行署勿介入政治操作

國民黨發言人洪孟楷表示，「黨職併公職」有一定時空背景，都符合當時法令依據，現在以一個做改變的法令溯及既往，國民黨無法認同，也有提出相關的行政救濟；他強調，行政執行署應該維持行政中立，不要介入政治操作。

行政執行署台北分署主任執行官鍾志正表示，國民黨及民眾服務社應主動繳回溢領金等相關單位，目前都還沒繳回，行政執行署後續將會針對相關機關，啟動強制執行程序。

鍾志正指出，先前已去函要求國民黨、民眾服務社等相關單位，要求在限期內主動繳清，但目前為止仍未收到款項，行政執行署會繼續清查，因國民黨另有其他黨產相關的追徵案件，之後會將「黨職併公職」溢領金一案，與國民黨其他前案一併處理，啟動相關強制執行程序，沒有時間表。

黨產會發言人施錦芳表示，國民黨沒有來向黨產會申請過該筆五百多萬元款項，國民黨永豐銀行帳戶還剩下六百多萬元，戶頭並不是沒有錢，可向黨產會申請動支經費，用以繳納「黨職併公職」相關金額。

施錦芳指出，救國團所欠五千多萬元「黨職併公職」溢領款，已經都繳清了，若國民黨連五百多萬元都不想繳，財產將會被行政執行署查封拍賣。黨產會之前調查發現，民眾服務社總社名下並無財產，國民黨聲稱分社各自獨立，執行署要追討欠款，恐有實務上困難。

綠委：國民黨別想靠選舉翻盤來豁免

民進黨立委李俊俋表示，黨產會應先認定國民黨的附隨組織，凍結民眾服務總社及分社名下全部財產，行政執行署會比較好處理。

賴瑞隆強調，行政執行署應立刻查封國民黨及其附隨單位財產，國民黨更不要再拖延，想要靠選舉翻盤來豁免，因為法律沒有假期。