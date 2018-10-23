知情人士：美艦慢速過台海 向中國宣示決心

2018-10-23

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國政府昨日再度派出兩艘軍艦由南向北航經台灣海峽，知情人士指出，美艦通過台海的作為，並非只是川普政府在期中選舉前的短線政治操作，而是美國各黨派針對制約中國達成共識後的長期戰略作為。

消息管道指出，除了兩艘美艦航經台海，上月才在南海海域進行操演的美國航空母艦「雷根號」，也自東部太平洋海域在同一時間北上，而且刻意放慢速度。相較於共軍「遼寧號」用六、七個小時通過台灣海峽，美國這兩艘軍艦從昨天凌晨進入台海，一直到晚間八、九點才駛離，用這麼長的時間就是要向中國等周邊國家傳遞重要訊息，宣示維護台海安全的努力。

知情人士指出，美國提高在印太地區的安全投入，包括海軍在南海和台海的巡弋活動，凸顯多方面的戰略意涵。首先，「自由航行」已成為美國在印太地區執行安全治理、維護區域穩定的常態性作為。未來美艦通過台海，將是一種「新常態」，如同南海自由航行一樣，成為美軍在印太海域活動的一部分，無須大驚小怪。

另外，在中國試圖挑戰區域現狀的同時，美國正採取具體行動，劃出戰略底線。美軍在台海及南海的巡弋，具有「預防性防衛」（ preventive defense）的戰略效果，目的不是要挑起美中軍事衝突，而是透過實力的展現，避免中國低估美國決心、誤判情勢，藉以維護東亞地區的和平與穩定。同時，防止台海現狀遭破壞，已成為美國整體印太戰略的一環。

總統府回應表示，台灣將持續致力於兩岸現狀的維持，確保亞太地區和平、繁榮及發展，並樂見各種有助於區域安全穩定的努力。