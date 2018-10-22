星期專訪》調查局長呂文忠︰加強情蒐 阻境外勢力擾大選

2018-10-22

記者林慶川／專訪

年底大選投票日將屆，情資顯示有境外敵對勢力欲干擾國內大選，新任調查局長呂文忠接受本報專訪時指出，境外勢力介入國內選舉，勢必影響選舉的公平性，已加強蒐報及查察。

此外，假訊息充斥，外界憂心恐影響國家安全，呂文忠也表示，調查局各處站都派有專責人員廣泛在臉書等網路社群，或是LINE群組上蒐報假訊息或假新聞 ，一旦發現影響國家安全或是社會秩序，將依法查處。

派調查官駐署助檢查賄

問：如何協助檢方達成年底九合一選舉的查察賄選任務？

答：我們已經有做了很多反賄選宣導，而在賄選情資方面，也針對一些比較可能發生賄選的選區進行分析，評估哪一些選區比較可能出現賄選情事，哪些候選人比較可能賄選，再列為查察賄選的重點對象。此外，也支援很多查賄人力，這一次總共派出一百八十三位調查官進駐到各個地檢署，會進駐一個月的時間，也會視每個地方的選情及各地檢署的需求，進行機動性調整。

目前是以上述方式來協助查察賄選，也陸續有查到現金賄選的案子，像彰化地檢署已經起訴的全國第一件現金賄選案，是彰化縣調查站主動發掘及移送的。

假訊息若危國安將法辦

問：如何嚴防境外敵對勢力介入國內選舉？

答：境外勢力若介入選舉，會涉及到選舉的公平性，據情資顯示，中國那邊目前是利用各種方式，企圖要影響年底九合一大選，調查局各處站會加強蒐集境外勢力企圖影響我大選的情資，如果發現有涉及犯罪的話，就會報請地檢署來指揮偵辦。目前有掌握一些情資，大概是中方以金錢介入選舉，主要是支持個別候選人。

問：有些假新聞及假訊息嚴重危及國家安全，調查局蒐報及查辦作為？

答：現在網路相當發達，不只台灣才有假新聞及假訊息這個問題，世界各國也都普遍面臨這個問題，有些假訊息可能影響到國家安全，有些假訊息則影響到社會秩序，有些可能影響到個人名譽，調查局目前的查察重點，主要是放在假訊息會危害到國安，或是危害社會秩序這一個區塊，若是這一類虛構及捏造的訊息，經查證後確認是一個假訊息，若涉及犯罪會進行偵辦，若非犯罪，但涉及其他機關權責，必須進一步處理，我們就會移給相關機關來作後續的處理。

各外勤處站都有專責人員從臉書等社群網站或是LINE群組等，蒐集這類訊息，並進行系統性的分析及整理。外界可能擔憂此舉會不會侵犯新聞自由，或是侵犯言論自由，大家不用過度擔心，我保證調查局絕對會嚴守法律的界限。

五年查辦了52件共諜案

問：如何防範境外敵對勢力滲透及刺探機密，並維護國家安全？

答：維護國家安全是調查局很重要的一項職掌及任務，因兩岸情勢的關係，中國透過各種方式，想盡辦法要吸收或滲透我方人員及刺探國家機密。

這些國安案件類型大概都是屬於共諜，或是國人幫中國方面刺探或蒐集機密，或是中國派人來台發展組織，近期偵破的比較代表性的案子，有前解放軍中校鎮小江來台發展組織案，中國籍男子周泓旭來台發展組織未遂案，還有退役中校邊鵬幫助中方刺探我戰機軍情案等。

最近這五年來，我們針對這一類國安案件，共計查辦了五十二案、一百一十五人。

問：你是檢察體系出任調查局長，如何融入及領導調查局這個團隊？

答：我擔任檢察官至今滿卅一年，過去常跟調查局合作辦案，尤其在犯罪偵查這一區塊的業務常有互動及合作，對於調查局在犯罪偵查這一區塊的業務屬性也有了解。

調查局本身除了犯罪偵查工作外，還有一項很重要的工作，就是維護國家安全，雖然我過去比較少接觸這個領域，但我有信心，接任這個工作以後會很快地進入狀況。

我來調查局是希望幫助同仁解決目前工作上、業務上或人力上所面臨的一些瓶頸及問題，我會盡我最大能力來協助，也相信在領導及與同仁相處上不會有任何問題。

其實調查局業務不斷地增加，例如，國安這個區塊就滿吃重的，企業肅貪這個區塊，案件量也一直成長，另外，防制洗錢的業務也是大幅地成長，經濟犯罪案件部分，在修法後的這幾年，有關營業秘密的案件量也是成長。

在案件跟工作量一直增加，人力並沒有增加的情況下，同仁都很辛苦，要應付這麼多新增的工作項目，其實是很大的挑戰，目前人力上確實是一個瓶頸，我也鼓勵同仁，面對這樣局勢的變化，自己要做一些創新，要運用一些科技的方法，看能不能來解決人力不足的問題，如果這些我們都做了，人力還是不足，當然就希望能補充一些人力。

調查局也在開發一些電腦軟體，來協助同仁解決問題，例如，有些案件量很大，透過大數據的方式來先進行初步篩選，不必一件一件去做比對，或者研發一些新的辦案工具，讓同仁出去辦案時可以快速解決很多問題。

與廉政署強化肅貪能量

問：廉政署成立後，肅貪機構雙軌制，既是競爭又是合作，如何去除本位主義，發揮調查局查賄肅貪最大效能？

答：外界過去對這個問題有很多正反看法，這幾年來，調查局跟廉政署之間，針對肅貪工作經過很多磨合，現在已有很大的共識，調查局也定期地跟廉政署舉行聯繫會報，今年起會再強化，會跟廉政署的北、中、南三個調查組進行區域性的業務聯繫，進行更緊密的辦案意見交換。

廉政署跟調查局在肅貪工作上各有各的特長，調查局有鑑識科學處、通訊監察處、資通安全處，這些都是非常大的辦案後勤能量，對於辦案是有很大的助力，調查局會與廉政署再強化共同偵辦肅貪案件的能量，希望能達到蔡部長所提到的「成功不必在我」及「大家發揮團隊合作的精神」。

問：對調查局同仁期許？

答：調查局有非常悠久及良好的傳統，過去不管是國安的業務或是犯罪偵查方面，都有亮眼的偵查績效，這是大家有目共睹的，當然，目前也面臨一些新的挑戰，面臨到很多新的業務，我在新卸任局長交接典禮時，也特別提到幾項對同仁的期許，目前最重要的任務就是全力查察賄選，維護選舉公平，第二是維護國家安全，守護社會秩序，第三要嚴守程序正義，貫徹依法行政，第四是強化夥伴關係，激發團隊合作，第五則要善用科技，提升創新服務，我希望幫同仁營造更好的工作環境，創造更大的辦案能量，也希望落實調查局是「國家的調查局」、「人民的調查局」、「創新的調查局」、「科技的調查局」、也是「人權的調查局」。