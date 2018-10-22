謠言終結站》國內核電廠未使用日本KYB避震器

2018-10-22

網傳內容：日本建築避震器大廠KYB坦承私自竄改避震和減震裝置檢查數據，並外銷台灣，網傳台灣KYB代理商強固企業與相關企業曾參與「核一」、「北、中、南二高」等多項公共工程。

查證結果：原能會澄清，經向台電確認後，國內核能電廠均未使用此次報載的KYB產品。而核一廠之前為提升結構耐震安全，部分耐震工程確由「耐震營造公司」承包，但屬於土木補強作業，並沒有使用此次事件的相關避震器。原能會後續仍將進一步查核該公司所承包相關工程的安全符合性。

謠言終結站#KYB避震器