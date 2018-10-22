再爆關說新事證 黃文玲嗆王惠美退選

2018-10-22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長選戰越來越火熱，針對大統長基公司劣質油事件，無黨籍縣長候選人黃文玲日前嗆國民黨縣長候選人王惠美涉及關說，黃昨天再爆新事證，指稱王涉嫌為大統長基公司關說，以二○○六年採購的國內燕麥片檢驗報告，企圖蒙混二○一三年國外進口的麥片過關，嗆王應該退選。王惠美競辦人員表示，陳年往事，不再回應。

王陣營︰陳年往事 不再回應

尋求連任的民進黨籍縣長魏明谷受訪時質疑，五年前爆發大統長基混油黑心事件之前，王惠美去關說，對方又提供王政治獻金，一個當立委就關說的人，如果當上縣長就會包庇，「那還得了」，所以請王惠美向鄉親說清楚。

黃文玲指出，她提出的兩份文件均在二○一三年，起因是大統長基公司向財團法人醫藥工業技術發展中心（以下簡稱藥技中心）申請查驗，希望能讓「大統鮮味澳洲大燕麥片」登記為健康食品；但藥技中心認為，大統長基才向國外進口澳洲大燕麥片，但二○○六年委外進行功效試驗的產品，卻是向國內供應商所採購，要求大統長基就品質評估報告進行補件。

黃文玲強調，王惠美在接受大統長基請託後，同年向藥技中心關說，該單位回覆王惠美服務處「一般規定三年內，但已考量受理」，建議「重做實驗」，提供過去、現在差異處。黃文玲說，如果這不是關說，什麼才是關說？如此漠視食安問題又罔顧國人健康的候選人，沒有資格擔任彰化縣長，應該立即退出選舉。