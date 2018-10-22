虧雞爹挺蘇︰他當縣長時做得很好

2018-10-22

〔記者賴筱桐、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天與市議員候選人黃俊哲成立聯合競選總部，外號「虧雞福來爹」的台南市長候選人林義豐現身力挺，祝福蘇貞昌當選。

蘇貞昌稱讚說，林義豐舉辦的流行電音趴，是真正的電音趴，從觀眾就能看得出來。

林義豐表示，他與黃俊哲的父親認識二十多年，黃俊哲是青年才俊，希望選民支持他進入議會，而蘇貞昌過去擔任台北縣長時做得很好，他也要祝福蘇貞昌當選。

林義豐強調，他個人沒有黨派，深受台南鄉親的器重，希望不要因為與蘇貞昌同框，就被歸類為綠色或什麼顏色，什麼顏色都不重要。他還預告說，十一月將在新北市辦一場電音趴活動。

被問到是否參加「虧雞福來爹」舉辦的電音趴？蘇貞昌說，他還不曉得時間與內容，但他知道，林義豐比一個像「七」一樣的手勢很流行。

蘇貞昌昨天中午到中和區參加屏東同鄉會，立法院長蘇嘉全也來站台。蘇嘉全讚賞蘇貞昌做事有魄力、效率，要讓會做事的人當新北市長；他說，屏東人非常驕傲，不僅總統蔡英文是屏東人，也有許多優秀的政治人物出身屏東，屏東孩子要競選，鄉親要全力動員支持，讓新北市脫胎換骨。

蘇嘉全指出，過去蘇貞昌擔任屏東縣長、兩屆的台北縣長，做得非常好，幾乎沒有人嫌棄，而現在新北市升格多年，位階提升，但效率、建設也沒有比較多、比較好。