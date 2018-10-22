打臉侯？ 馬認直轄市長選舉應辯論

2018-10-22

侯︰沒拒辯 先把政策向市民說清楚

〔記者李雅雯、賴筱桐、邱書昱／新北報導〕由大學生籌辦的雙北市長青年論壇，台北場昨天登場，新北場因國民黨新北市長候選人侯友宜遲未表態出席而取消。前總統馬英九昨天被問到直轄市長選舉應不應該辯論？馬英九回答「最好要辯論」，形同打臉侯友宜。侯回應，他從沒有拒絕過辯論，但是希望把很多政策先說清楚，這才是最重要的。

馬英九到新北市土城區為新北市議員候選人黃永昌站台，媒體會後提問「直轄市長選舉應不應該辯論？」馬英九回答，應該由參選人安排辯論；媒體再問「應該要辯論？」馬回應「最好是這樣」。

針對各單位邀侯友宜辯論屢屢碰壁，民進黨新北市長候選人蘇貞昌日前批評侯對於辯論老是閃躲，真的很對不起年輕人、也對不起選民，要當市長的人竟然不敢面對市民及青年學生，怎麼當市長？

對此，侯友宜強調，從沒有拒絕過辯論，但是希望把很多政策的態度先說清楚、告訴市民，這才是最重要的。

侯成立聯合競總 「白狼」坐台下

另外，侯友宜昨天在鶯歌區與議員成立聯合競選總部，台下第一排竟坐著統促黨總裁「白狼」張安樂。張說是支持同慶里長候選人張禹辰；侯友宜辦公室昨發聲明強調，統促黨相關人士是由統促黨籍里長候選人「擅自」帶來現場，侯不歡迎也拒絕統促黨張安樂及其相關人士出席侯的任何競選活動。

侯友宜鶯歌區聯合競選總部議員候選人包括林金結、洪佳君、黃永昌、江怡臻及王明麗，侯友宜昨天向台下民眾大力推薦、拉票，台下的民眾揮舞旗幟高喊凍蒜，此時，張安樂也坐在第一排，引發側目。