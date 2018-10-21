星期專論》關於中國的可怕問題

2018-10-21

◎易思安

在最近一次具有里程碑意義的演講中，美國副總統麥克．彭斯就與中國進行戰略競爭一事，向美國民眾提出了有力理由。這種方法好處多多。但若要長期奏效，華府官員還是得面對他們長久以來在逃避關於中國的大量問題。

目前為止應顯而易見，我們賴以確保我們安全的領導人們，並非一向做得很好。他們的策略有時失敗。有時候，他們長期以來的假設，最後證明有錯。敵人有時把他們當傻子耍。

在一個理想的世界裡，美國政府官員能一直做正確的事。他們會留心戰略版圖相關變化。他們會準確知道為何這種變化正發生，以及何種進一步變化可能在未來出現。他們會審視每個趨勢的每個細節，並針對我們時代所有重大問題提出有效回應。

事實上，國家安全決策者很難能長期思考。他們被當前事件的洪流以及收件匣暴政吞沒。結果他們一般假定，未來看起來將或多或少像現在一樣，除非他們得到相反的壓倒性證據。

歷史顯示，那些掌握大權在位者抱持的流行假設，常常未受挑戰，或太晚才被挑戰，以致無法避免災難。許多「策士」未以戰略性思考與行動來形塑未來。他們採戰術性思考和行動，來應對日常事件。

國家資源分配 重軍武輕民生

好的戰略很少見。它始於我們承認自身實際所知甚少，以及試圖提出好問題之時。以下六個問題，關心美中戰略競爭的人士可能發現詭異有趣。

一、在中國經濟模式掙扎、增長停滯、人口老化之際，以及基本社會福利計畫於公共衛生、教育、科學技術、環境保護、執法與長者照護等領域存在嚴重缺陷的時候，中國共產黨為何繼續大力投資軍費和軍備生產？是什麼驅動了中國國家資源這種分配不均的現象？

機艦頻頻繞台 習的用意何在

二、影響遍及武裝力量與各級指揮系統的制度利益與個人利益，中國強人習近平為何決定實行突然又全面的軍事改革計畫？他為何倒過來反對數十年來的軍事官僚主義與傳統？他為何剷除大量軍官，包括他數名最高軍事指揮官？他為何花這麼多時間參觀軍事基地，以及檢閱浮誇的蘇維埃式閱兵式？

三、是什麼導致習近平授權針對台北的總統府、台中國際機場，甚至台灣一處小鄉鎮，進行模擬實彈演習？他為何命令戰艦、轟炸機和偵察機定期環行台灣？他為何指示中國軍隊在福建和浙江沿海進行實彈演習？

四、中國當局為何強調軍民融合和群眾動員，特別是戰時工業生產、軍事運輸、後勤支援、核應急和民防的兩用人力與設備？為什麼中國各地軍事單位針對山地戰、夜戰、聯合作戰、兩棲登陸和巷戰做訓練？是戰爭計畫驅動了這些活動，或它全是一場政治陰謀？

五、中國的軍事集結，對美國及其準聯盟夥伴台灣意謂了什麼？華府和台北的政策制定者應如何評估他們與北京那邊敵方的相對軍力？中國軍隊哪裡相對強？哪裡相對弱？台灣海峽兩岸的力量平衡可能如何隨著時間推移而變化？

嚇阻北京動武 哪些戰略可行

六、當美國和中華民國（台灣）進入一個可能非常不同且危險的未來時，有哪些安全方針可用？哪些戰略和行動能力最有可能先發制人來提前阻止中國對台灣的攻擊，且若此事果真到來，將侵略擊退？

必須承認，我們幾乎沒有明確答案，就算有，也是不多。在許多情況下，我們掌握的訊息不足、不充分或相互矛盾。我們的知識鴻溝極大。愈來愈多媒體報導乃中國故意放出的假情報、宣傳活動及政治作戰行動的產物。這些報導混淆視聽，使真假難分。此外，就算擁有完美資訊，也沒人能看見未來及準確預測即將發生的事。

美台領導高層 亟需分享觀點

志同道合的民主政體定期交換想法與最高層級資訊是重要的。尤其是美國和台灣領導人們，奮力打造未來戰略時，應彼此分享觀點。

如果自由世界的燈光要戰勝北京散播出之專制黑暗，必須培養一定的心智勇氣和思想彈性，並應用到我們的長期戰略挑戰。

第一步是全面認清我們當前面對的中國問題。

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心周虹汶譯）