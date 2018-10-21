韓國瑜宜蘭站台 相挺林姿妙

2018-10-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨主席吳敦義、高雄市長候選人韓國瑜，昨到宜蘭為縣長候選人林姿妙站台；韓國瑜說，讓他與林姿妙一起當選，共同攜手幫農漁民找外銷訂單，改善農漁村經濟；吳敦義指出，民主聖地宜蘭，應不分黨派、性別，讓林姿妙當縣長，象徵兩性平權。

「要幫農漁民找外銷訂單」

林姿妙宜蘭縣溪南競選總部成立，韓國瑜、吳敦義先後到場站台；韓國瑜說，大家都覺得很怪，民進黨不用奧步、不用抹黑，好像就不會選舉，台灣民主政治已經四十年，為什麼每次選舉都要用奧步，他呼籲選民不要相信沒水準的指控。

韓國瑜指出，現在越是風調雨順，農漁民眼淚掉越多，因為沒有外銷訂單，內銷價格又崩跌，林姿妙與他的想法一樣，一定要改善農村經濟，聯手幫農漁民找外銷訂單。

韓國瑜說，他看過太多政治人物，有一種手中有選票，就作威作福，另一種是手中有選票，還是要做牛做馬，為老百姓做事情，林姿妙是很好的女性，未來也是勤勞的縣長，會帶領宜蘭縣民發光發熱。

吳敦義指出，林姿妙是她慎重提名的縣長候選人，因為她做羅東鎮長，政策、操守與品德都非常好，相信她未來一定會成為宜蘭很好的縣長，希望選民們支持。

林姿妙則公開宣示，她當選後，絕對會續辦童玩節；她並批評對手，只會抹黑、栽贓，相信選民眼睛雪亮，會做出最好選擇。