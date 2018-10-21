反併吞遊行 陳其邁：中國介入高雄選舉

2018-10-21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨昨天在高雄世運主場館前，舉辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動，吸引上萬人參加，主辦單位發表宣言，正告台灣人民不容中國併吞的團結意志與強烈決心。民進黨高雄市長候選人陳其邁說：「中國文攻武嚇，擺明介入高雄選舉」，這是嚴肅問題，呼籲市民用選票挺高雄。

假新聞侵害公平選舉

「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動由民進黨高雄市黨部、高雄市議會民進黨團、台灣南社、基督長老教會等單位合辦。

南社社長翁銘章指出，這次選舉是有史以來，國共合作最密切的一次，透過網軍滲透，假新聞、假影片大量散發，羞辱高雄人。

高雄市議長康裕成代表主辦單位發表宣言，指台灣是「防制中國」島鏈的關鍵位置，當前台灣最重要的，就是必須「維持台灣不屬於中國」的現狀。

宣言強調，年底這場選舉，很清楚看到中國無所不用其極的介入、干擾與分化，當前台灣最重要的任務，就是年底這一戰，必須徹底粉碎中國野心，正告台灣人民不容中國併吞的團結意志與強烈決心。

民進黨高雄市長候選人陳其邁表示，最近有三件事讓全世界在看台灣，第一是中美貿易大戰，許多台商漸漸想回台灣、回高雄投資，此時正是壯大高雄產業的契機。

第二是美中為了南海問題，中國派出戰機、航空母艦在台灣周遭繞來繞去，用武力威脅，也引起台灣人反感。

第三是這場台灣及高雄的選舉，中國新聞農場製造的假新聞、假消息，在自由世界流傳，他的臉書也遭中國五毛黨侵入，源源不斷。

陳其邁說：「高雄的選舉，全世界都在看」，假新聞與假消息已侵害公平選舉、民主發展，選民應用選票告訴全世界，台灣是追求獨立自主的國家，拒絕假消息。

活動最後，民眾高呼「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」口號並展開遊行，展現團結氣勢。

針對這場活動，國民黨高雄市長候選人韓國瑜回應說，民進黨又走回拚政治的老路，他呼籲高雄不要再拚政治了，只要他當選高雄市長，一定帶領所有市民全力衝經濟。