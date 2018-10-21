台海捍衛戰士再進化 F-16V首架交機

2018-10-21

〔記者游太郎／花蓮報導〕我國為強化空軍戰力，耗資一二九六億餘元預算，委由美商洛克希德馬丁公司協助我國漢翔公司，升級一四三架F-16A/B戰機為F-16V戰機，首架編號6626單座戰機，完成性能提升及連串測試後，前天下午交付空軍，平安飛返嘉義基地，首批另三架預計年底交付，明年初加入作戰序列，空軍戰力可獲得大幅提升。

首批另三架預計年底交付

前天下午四時許，一架只有洛克希德馬丁公司原裝塗裝、編號6626的F-16單座戰機，平安降落空軍嘉義基地，這架戰機經證實，就是在八月底試飛曝光，經美方測試後，首架完成性能提升的F-16V。其餘首批三架，空軍表示，可望於今年底完成交付，總數一三九架F-16，將以一年改裝廿到廿四架的進度，預計到二○二二年全部升級完畢。

官員指出，完成提升後的F-16V戰機，交付給嘉義及花蓮兩個基地後，在不影響匿蹤塗料的前提下，由兩個基地恢復為原來的機身塗裝。

我國一九九二年向美採購一五○架F-16A/B戰機，目前已折損七架。隨著中國戰機推陳出新，台海空防逐漸失衡，美國在二○一一年同意出售F-16戰機升級套件，空軍也自二○一二年至二○一三年，編列一二九六億餘元預算，將現有F-16A/B升級為F-16V，成為F-16家族中最先進的戰機。

F-16V強項在於換裝AN/APG-83型先進主動相位陣列雷達及新型任務電腦，可同時偵蒐、鎖定多個目標，不僅偵蒐範圍優於現役F-16A/B的雷達，戰場偵知能力也將「翻倍」，另配備頭盔瞄準系統，讓飛行員能「看到哪裡、打到哪裡」。

武器性能提升部分，F-16V戰機將配備最新型的AIM-9X響尾蛇空對空飛彈，及美國政府去年售我的AGM-154C遠距遙攻炸彈（JDAM）、AGM-88B型反輻射飛彈，進一步提升攻擊火力。