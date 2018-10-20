2018-10-20

收容的中國偷渡客只剩1人

〔記者陳鈺馥／台北報導〕新竹靖廬十月廿四日正式熄燈！內政部移民署新竹收容所使用新竹神社建物充當辦公廳舍多年，為完整保存文化遺產，過去專責收容中國偷渡客的新竹靖廬，將在下週三熄燈走入歷史，目前全國收容的中國偷渡客僅剩一人。

據了解，新竹收容所佔地五公頃多，國幣小社新竹神社日式建築、參道空間多數保留至今，已指定為市定古蹟，建於一九四○年神樂殿，現作為行政中心廳舍，內政部將舉行隆重熄燈儀式。

將規劃歷史文化園區

移民署長楊家駿表示，已經在高雄永安新蓋好一間收容所，預定於十一月十九日啟用，新竹靖廬場地將移交給新竹縣政府，未來另規劃為歷史文化園區。

楊家駿指出，新竹收容所內有許多古蹟，是以前日本時代所興建，有些建築物已年久失修，並列入古蹟保存，「靖廬不適合再繼續用下去了！」

第二代新竹神社落成於一九四○年十月廿四日，神樂殿、社務所、齋館、繪馬殿仍保存完整，巧合的是，七十八年後新竹靖廬將在十月廿四日熄燈。

移民署規劃，在高雄收容所興建完成後，新竹靖廬土地便歸還地方政府，另於新竹專勤隊旁設置臨時收容中心，可安置四十至五十人失聯移工，本次並非要把新竹收容人移往高雄收容。

「現在偷渡客很少了！」楊家駿提及，中國偷渡客一年剩不到十幾人，高雄收容所主要安置失聯外籍移工，新竹收容所目前僅有一名中國偷渡客，全台的中國偷渡客也就剩那一個，其他已遣送回去。