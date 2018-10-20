陳明通：中國極限施壓 台灣韌性應變

2018-10-20

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通昨在一場研討會表示，「中華民國台灣是這個社會最大公約數，我們會堅守此一底線。」中共片面界定的「一中原則」，違反台灣人民的自由意志；面對中共的挑釁恫嚇、極限施壓，台灣有堅強韌性， 以「求穩、應變、進步的原則」來應對。

陸委會委託高等政策研究協會舉辦「中國大陸改革開放四十年之展望與挑戰」國際研討會，陳明通致詞表示，中國大陸已躍居全球第二大經濟體，貨品貿易量更位居世界首位，台灣在此過程中也貢獻良多，「當年在地方工作、與台商多所接觸的中國大陸領導人習近平亦正面看待台灣對大陸發展的經濟貢獻。」

陳明通說，今年是大陸改革開放四十年，明年是中共建政七十年，孔子在論語為政篇曾提「四十而不惑，七十而從心所欲，不踰矩」，盼大陸領導人能體悟老祖宗智慧，引領新一波全面均衡的改革治理挑戰，扭轉敵意對立思維，與我方共同啟動兩岸關係改革開放的元年。

何漢理︰中陷自取其辱新時代

美國知名兩岸問題專家、維吉尼亞大學公共政策學院教授何漢理也在會中發表專題演講。他表示，改革開放帶來經濟成果，無法消除中國領導人心中隨時會受到西方侵略的「國恥」心態，所以北京畏懼開放，採取強勢的政治鎮壓手段，結果反鑄成更多錯誤，陷入「自取其辱的新時代」。

談到兩岸關係，何漢理認為，中國全面政治掌控，台灣價值就是政治開放、重視民主與自由，這也是兩岸往來密切，但差距仍未縮小的原因。美國過去期待中國能循台灣模式發展民主化，他也曾如此預測，但如今看來中國在短期內走向與台灣相同道路的希望已消失了。

何漢理認為，中共依循馬列主義思維，充分利用「物質主義」拉攏人心，因此中國面對台灣，未來仍會祭出「胡蘿蔔與棒子」，不過，「棒子會削得更尖、胡蘿蔔會弄得更甜美」。