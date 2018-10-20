蔡︰假消息氾濫 民主國家共同挑戰

2018-10-20

接見美副助卿巴斯比 盼台美合作解決問題

〔記者陳鈺馥、彭琬馨／台北報導〕蔡英文總統昨日在官邸接見美國國務院民主、人權暨勞工局副助卿巴斯比時表示，這兩年多來，台美夥伴關係不斷提升，期待台美有更多合作交流，持續強化夥伴關係。蔡總統與巴斯比也就對抗不實消息及深化民主、促進人權議題，分享經驗並交換意見。

巴斯比一行人由外交部長吳釗燮、美國在台協會處長酈英傑陪同晉見總統，國安會秘書長李大維及諮詢委員陶儀芬也在座。

蔡總統表示，這兩天台美「全球合作暨訓練架構」舉辦「培養媒體識讀以捍衛民主」國際工作坊，巴斯比副助卿代表美國政府，首度來台出席活動，感謝他為工作坊開幕。

蔡總統表示，當前不實消息的氾濫，已經是全球民主國家的共同挑戰，影響區域內國家的穩定發展。

蔡總統提及，我們也因應時事議題，一起尋求合作解決的方法。台灣與美國一樣，努力捍衛自由、民主和人權的價值，除了感謝其他國家在台灣民主改革過程中的支持和協助，台灣也希望與國際社會分享民主經驗。

關於台灣推動轉型正義的經驗，蔡總統也在會面時與巴斯比談及，台灣通過「促進轉型正義條例」及過去幾個月以來，促轉會工作歷經的一些波折；總統強調，轉型正義的價值，是記取歷史教訓，走向真正的和解。

台護照進不了聯國 巴斯比︰這是不對的

此外，巴斯比前天在ＡＩＴ官員陪同下，與多位立委進行會面。據轉述，立委向巴斯比提到多個台灣在國際人道救援上的貢獻，包含台灣慈濟在土耳其協助多位敘利亞難民，以及南亞海嘯發生時期台灣提供的救難隊援助，都凸顯台灣在人道救援議題上有能力做出貢獻，但卻出現台灣護照「連聯合國廁所都進不去」的情況。據悉，巴斯比聽聞後相當驚訝，認為「這是不對的」，應該要和聯合國討論此事。

據轉述，巴斯比關心台灣在人道救援領域的貢獻，他認為，台灣是自由民主的社會，對難民的接納「可以做得更多」；巴斯比也關心台灣的難民法立法事宜，他認為，若未來台灣有機會接納難民，需要美國協助的地方，他們會儘量幫忙。

與會人士也向巴斯比反映台灣無法參與世界衛生大會、台灣媒體無法進入聯合國採訪的不合理規定，巴斯比則說，他會進一步了解狀況，嘗試協助。