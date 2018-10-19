「高雄變天跳海」 王世堅否認是賭注

2018-10-19

陳其邁：當選市長將請王跳海 但會先教他潛水

〔記者郭安家、沈佩瑤、葛祐豪／綜合報導〕台北市議員王世堅近年來常在選前發出跳海、剃光頭賭注，前晚在政治節目被問到，若國民黨高雄市長參選人韓國瑜贏了「你會怎麼辦？」王以台語脫口「安捏我真的擱欲去跳海」，引起各界議論，但王昨否認那句話是賭注。

韓國瑜：跳海危險 建議跳愛河

韓國瑜對此回應，跳海太危險，建議王世堅來跳愛河；民進黨高雄市長參選人陳其邁則說，他當選市長後，也會請王跳海，不過會先教他潛水；王昨晚回應陳，「非常好，我一定去。選後快快樂樂跳海，也會邀請韓國瑜一起跳！」

王：只賭柯文哲落選 我剃光頭

王世堅前天於政論節目被問「假設韓國瑜贏了，你會怎麼辦？」未料，王以台語脫口說，「嘿係無可能欸歹誌，安捏我真正擱欲去跳海」（那是不可能事情，這樣我真的又要去跳海）。王昨原本神隱不受訪，僅於臉書強調，他今年賭咒是「柯文哲落選，我剃光頭！」台北市長柯文哲受訪則酸，都是選舉噱頭，還虧王「曲棍球倒是還沒真的吞下去」。

記者昨天傍晚撞見王世堅，王解釋，當時主持人在談前天媒體民調，呈現韓國瑜贏陳其邁，他認為該民調結果太離譜，所以當下自我解嘲，且用台語說、並非國語，表達意義自然不同，如果他要賭注，講話方式會是「光明磊落公開挑戰」。他還不忘批韓「身體到高雄，但靈魂一直在北漂」，根本是「禿頭的柯文哲、政治版周星馳」。

韓國瑜昨回應：「王世堅這個傻子！我絕對不會同意他這個說法，跳海對他有生命危險，如果我選上高雄市長，我只會建議王世堅跳愛河！」

陳其邁則說：「我們高雄人對高雄非常有信心，請王世堅議員珍惜生命，我當選市長後，也會請王世堅跳海，但會先教他潛水，不然常常跳海，早晚有一天會出事。」

據了解，陳其邁有二十多年潛水經驗，擁有三張國際潛水執照，還曾自豪說過，自己是民進黨潛水的「開山祖師」。