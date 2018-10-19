涉貪 李朝卿還有逾百案發回更審

2018-10-19

〔記者張文川／綜合報導〕前南投縣長李朝卿涉貪案，最高法院指出，李被控九十六件收受回扣罪、十五件職務收賄或期約收賄罪，其中八件收受回扣罪，李皆向包商抽取一成回扣，昨天先行定讞，維持二審刑期；其餘八十八件收受回扣罪、十五件收賄罪，發回台中高分院更審。

最高法院指出，李朝卿的「白手套」妻舅簡瑞祺，二審判刑廿年、褫奪公權九年，最高院昨駁回其中六罪上訴，各處十一年二月至十一年十月確定，總刑期六十七年八月，其餘十五件發回更審。其他涉案公務員二審時已全認罪獲判緩刑，未上訴而確定。