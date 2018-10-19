美副助卿巴斯比：新疆再教育營 更易產生恐怖份子

2018-10-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國政府在新疆設置「再教育營」，拘禁上百萬名維吾爾族和穆斯林，引發國際社會強烈批評與關注。美國務院人權暨勞工局副助卿巴斯比（Scott Busby）昨天接受本報訪問時表示，美方認為這樣的政策做法只會有反效果，不僅不能遏止恐怖主義，還更容易造成恐怖份子的出現。

監管美國民主、人權和勞工事務的巴斯比現正訪問台灣，昨出席台美合辦的「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊開訓典禮，此行也將與官員會面討論台美合作事宜。

巴斯比接受本報訪問時回應新疆人權議題，他並不認為所有人都對新疆發生了如此駭人（horrible）的事情有所覺察，讓全世界的人了解中國正在發生什麼事情，至關重要。

美國副總統彭斯於本月四日美國對華政策演講中，譴責中國打壓佛教、在拘留營裡晝夜洗腦維吾爾穆斯林，更引用倖存者經歷說「北京蓄意扼殺維吾爾文化、並消滅穆斯林信仰」。甫辭去美國駐聯合國大使職務的海莉（Nikki Haley）本週一也直批，在中國，政府對宗教及少數民族的壓迫行為直接出自喬治．歐威爾的小說情節，是「當今全世界對平民最大規模的拘禁行為」。

巴斯比表示，就像副總統以及海莉大使近日所說，美國認為這樣的做法「嚴重侵害人權」，而且中國自稱要打擊恐怖主義，但美方認為這樣的政策做法只會有反效果，不僅不能遏止恐怖主義，還更容易造成恐怖份子的出現。

延續彭斯所言「台灣民主為全體中國人民提供更好的道路」，巴斯比在訪談中也說，台灣在過去幾十年努力，打造了新聞自由環境、開放社會、健全的法治與民主制度，同時裨益台灣經濟發展。美方認為，台灣為區域和全世界提供了重要典範，「當然對於中國人民來說也是如此」。

而美國與台灣均鄰近選舉，面臨不實訊息的介入，巴斯比說，最大的傷害在於使社會分化。因不實資訊會使已有既定想法的人們，放大偏激思考，無法包容其他觀點，讓公民社會更難尋求共同利益。這些訊息也混淆視聽，對公民如何做出選擇、明智投票造成挑戰。政府不該決定哪些訊息應否出現公共場域，但社會需要更多工具幫助公民辨別訊息真偽。