吳釗燮批中：付五毛散播假訊息

2018-10-19

台美合辦「捍衛民主」工作坊

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美共同舉辦媒體識讀工作坊，立法院長蘇嘉全與外交部長吳釗燮在致詞時，以關西機場事件與多個外交謠言舉例，指不實訊息散播的後果巨大且致命；吳釗燮更直指中國說：「中國也許只要支付五毛散播假訊息」，駁斥澄清得耗費更多成本。

美國務院副助卿巴斯比與會

外交部、台灣民主基金會與美國在台協會（AIT）首次在台美全球合作暨訓練架構（GCTF）下共同舉辦「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊，昨舉行開訓典禮。美國國務院人權暨勞工局副助卿巴斯比特別來台參與，AIT處長酈英傑與多國代表昨均出席開訓典禮，政院政務委員唐鳳也發表專題演講。

吳釗燮提到許多不實訊息對外交、國安工作的傷害。例如今年五月，大批媒體報導某友邦外長正在北京與中國密謀建交，該訊息經過查證是謠傳，且「來自中國河北省的某個社群軟體帳戶」。吳釗燮直言，中國「也許只要支付其網民五毛來散播假訊息」，駁斥卻得耗費更多成本。

吳說，不能僅以政府為中心因應，而是以能宣傳及接收資訊的個人為中心，包括記者、學界、民間社會和每一位公民。吳釗燮並表示，基於捍衛民主的重要性，台灣必須在媒體識讀上「發揮領導作用」，並與理念相近夥伴及區域國家更緊密地合作。

唐鳳則指出，爭議訊息其實是個邀請，如果透過較透明、參與式的方法，這些偏向揣測的爭議訊息，就能透過即時對話讓大家知道實際狀況，「事實上是促進民主討論」。

唐鳳說，看到訊息時可以「先停下來問一下真的假的」，許多假消息出現的前提是不能曝光，只要一開始討論，對新的受眾就沒有強烈號召力，所以讓大家知情、討論，透過公民媒體素養和即時事實查核，「假消息就不會繼續演化」。