焦點評論》何止雙重標準

2018-10-19

記者鄒景雯／特稿

昨天一個場景很奇特，我們國家的中國事務部會陸委會，在國內媒體詢問下，居然必須回答最近兩起中國黨政官員來台的審駁，是否「標準一致」的質疑。凡是一個主權國家，均有基於其國家安全、國家利益考慮下的入境管制機制，這個機制的標準，何止雙重標準，更需要多重標準，政府官員在這個問題的認識上，腰桿非挺起來不可。

這起爭端的起因，是兩岸關係中「內外不分」極度常見的案例。稍早，中國上海市台辦副主任李驍東由於不願安排與陸委會主委陳明通見面的行程，被政府拒絕入境，後來中國南京市長藍紹敏來台訪問，陸委會沒有提出「約晤」的要求，因而有所謂不具名的中國涉台人士透過統派媒體指責：前者是學者邀請的，陸委會於是「耍官威」，後者是台積電邀的，陸委會「就軟了」。以上放話不夠，台灣媒體還拿著中國方面的不滿去質疑自己的陸委會，陸委會從而做了不痛不癢的解釋。

如此荒謬的過程，在哪個像樣的國家曾經上演過？就以先進民主的美國來說，即使是取得綠卡擁有居留權的外國人，從海外返美，若在海關遭到擋駕，經常時候也根本不需要給理由；更何況，若是來自敵意國家的訪客，稍微氣氛不對，就不給進，大家什麼時候看到美國政府需要給說法？

自有「兩岸關係」以來，近七十年間，中國與台灣的人員互為往來，是否准駁，基本上都是各自說了算。二○一六年馬英九卸任，對中國的扈從政策結束後，北京當局對於台灣新政府的得寸進尺、不斷加壓作為，早就片面中斷了雙方的官方對話，中國大規模不准台灣官員去訪，中國官員也沒法隨心所欲到台灣來，這是禮尚往來，有什麼好大呼小叫、氣急敗壞的？尤其這上海台辦副手來台，會有啥好事？缺乏准其入境的誘因，只是剛剛好而已。

面對強大的紅色勢力不僅在門外，更滲透到缺乏國家意識的媒體，陸委會擔任守門人，可以態度文明，但是立場站在理字上，一定要堅定明確。什麼叫作標準？就是「我」說了算。「我」不是「你」，「你」不找「我」商量，就沒路可走，這不就是任何國與國之間的硬道理嗎？