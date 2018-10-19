無視美方挺台 國際刑警組織拒我參與

2018-10-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕第八十七屆國際刑警組織（INTERPOL）大會將於下月召開，我推案參與力道加大，刑事局九月致函INTERPOL盼以觀察員身分出席大會，美國也公開表達支持；但外交部昨晚表示，INTERPOL秘書長辦公室函覆我方，拒邀我方參與大會，外交部表達強烈遺憾與不滿，並批評「完全違背該組織連結全球警察、創造更安全世界的宗旨」。

我盼觀察員身分出席大會遭拒

INTERPOL大會將於十一月十八日至廿一日在阿拉伯聯合大公國杜拜召開，我今年第三度致函INTERPOL表達盼望參與訴求。警政署刑警局長蔡蒼柏九月致函INTERPOL秘書長史托克，申請以觀察員身分出席，並盼有意義參與該組織的會議、機制及活動，包括使用「I-24/7全球警察通訊系統」等。

美國國務院與司法部也表達支持台灣訴求。國務院說，台灣是民主的成功故事、值得信賴的夥伴，也是世界一股良善力量。美國支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織，包括INTERPOL、國際民航組織（ICAO）與世衛組織（WHO）等。

INTERPOL稱中國為唯一代表

但INTERPOL媒體辦公室於西歐時間十月十七日以電郵簡短答覆媒體說，INTERPOL於一九八四年決定「中華人民共和國政府成為組織內的唯一代表」；而在國家中央局（NCB）之外擴大「I-24/7全球警察通訊系統」的使用範圍，則是「相關成員國事務」。

外交部昨晚也證實INTERPOL正式拒絕邀請。外交部說，INTERPOL秘書長辦公室甫函覆我方，內容再度不當援引一九八四年第五十三屆大會通過同意中國入會的決議，拒邀我國以觀察員身分參加今年大會。

外交部發言人李憲章說，外交部對此表達強烈的遺憾與不滿，認為INTERPOL「完全違背該組織連結全球警察、創造更安全世界的宗旨」。

李憲章強調，我國爭取參與INTERPOL的訴求具有正當性及必要性，已獲友邦及美國等理念相近國家的支持，政府相關部門將在此正面基礎上，持續爭取國際瞭解與支持，呼籲INTERPOL儘速就我國參與做出務實可行的安排，以確保全球犯罪防制體系不會出現漏洞。