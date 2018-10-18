接待台NGO AIT總部：美不容中國霸凌行為

2018-10-18

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣ＮＧＯ代表團十月初拜訪美國在台協會（ＡＩＴ）華盛頓總部，長老教會總會總幹事林芳仲昨表示，代表團向美方提及，中國軍機、軍艦在台海高密度軍演，是恫嚇全體台灣人民的霸凌行為，美方表示一定會在「維持現狀」的原則下，要求和平解決，不容許單方面的霸凌，美同時承諾會盡力擴增台灣國際空間，如爭取婦女權益、疾病管制上的合作面向。

台灣非政府組織（ＮＧＯ）代表十月初赴美拜訪ＡＩＴ華盛頓總部，並與美國國務院東亞暨太平洋事務局台灣協調處處長吉姆．海勒、ＡＩＴ華盛頓總部執行理事羅瑞智等三位官員會面。民進黨立委黃偉哲、台灣基督長老教會原住民宣教委員會牧師Sudu Tada、林芳仲昨舉行記者會，就此事說明與美方高層會晤的重點。

據轉述，美方提及台灣具備強大經濟實力，在電子高科技業及全球產業鏈為不可或缺之一環，美方感受到台灣展現多元包容、開放的民主成就，具備高度言論自由、集會結社及宗教自由。台灣自一九九六年至今，已完成六次總統直接民選，全體台灣人民見證了三次政黨輪替。

雙方並在會中觸及近日台灣社群網站上廣傳的假新聞、假消息事件。林芳仲說，在台灣社群網站上流傳許多捏造的故事、文字與圖片，擾亂即將到來的九合一選舉，且許多假新聞ＩＰ來源位置都在中國，美方對此表示，近期將與相關部門在台就此事深入討論。

民進黨立委黃偉哲表示，美方與台灣合力打擊假新聞、假消息，若ＩＰ在境外或中國，則應透過國際合作甚至雙邊的國安單位合作來解決。