聯電操演 阿帕契模擬 共軍從東海岸攻佳山

2018-10-18

〔記者游太郎／花蓮報導〕中國航空母艦「遼寧號」四月行經台灣東部外海時，曾模擬艦載機起降訓練，國防部研判攻擊目標就是空軍佳山基地。「聯電107-2操演」前天起在花蓮實施，軍方昨首度出動AH-64E阿帕契攻擊直升機，模擬戰機攻擊的航線，國防部長嚴德發坐鎮視察，並要求國軍因應「從東部攻擊」的新型態攻擊模式，適度調整國軍整體防衛部署。

這次操演首次驗證中國航艦戰鬥群繞至東海岸攻台，除了歷年來在漢光演習驗證的戰機緊急升空迎敵、地面守備部隊實施基地防衛作戰等科目外，破天荒出動阿帕契攻擊直升機，模擬敵機自航艦上起飛攻擊佳山基地；由於天候不佳，阿帕契直升機的攻擊航線不斷調整，第三次才接近實戰的狀況。

據指出，國防部在實地測試評估後，肯定新成軍的「資通電軍」在第二作戰區部署，加上空軍各型飛彈部隊加入防空演練，陸軍花防部防空連也首度出動復仇者飛彈發射車，擔任花蓮港及相關陣地的中、低空防禦任務。

「聯電107-2操演」規劃，由磐石軍艦扮演中國航空母艦，加上紀德、成功級等四艘軍艦組成戰鬥群，模擬戰機及攻擊直升機自航艦上起飛，攻擊空軍佳山、花蓮等基地；空軍則出動幻象、IDF及F-16戰機，模擬實施反擊作戰，全力鞏固東部海域的制空權。