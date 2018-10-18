美挺台參與國際刑警組織

2018-10-18

吳釗燮：多個國家透露「今年機會比去年好」

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕美國國務院於美東時間十六日重申，支持台灣有意義參與包括國際刑警組織（INTERPOL）在內的國際組織。外交部長吳釗燮昨表示，外館正積極接觸許多友我國家，支持我以觀察員身分出席大會，很多國家告訴我方「今年機會比去年好」，也相信美國等理念相近國家會為我發言。

美司法部：台有助國際安全

美國司法部十七日也表態支持台灣有意義參與INTERPOL，中央社報導，美國司法部發言人奧克斯曼表示，美國支持台灣有意義參與由一百九十二個成員組成的INTERPOL，讓台灣與國際刑警組織往來，並分享犯罪份子與可疑活動的相關訊息，有助於區域和國際安全。

INTERPOL將在十一月十六日至廿一日於阿拉伯聯合大公國杜拜召開第八十七屆大會，警政署刑事局日前去函申請以觀察員身分出席，並盼有意義參與該組織的會議、機制及活動。外交部相關駐外館處也積極接觸友好國家，希望友好國家支持台灣訴求，以促使國際刑警組織執行委員會在表決時能做出友台決定。

對此，美國國務院於當地時間十六日，以發言人背景說明方式回覆媒體郵件表示，台灣是民主的成功故事、值得信賴的夥伴，也是世界一股良善力量。這名發言人重申，美國仍致力於支持台灣在面對全球挑戰時，尋求擴大自身已顯著的貢獻；美國在台協會（ＡＩＴ）發言人孟雨荷昨也重申相關支持。

國務院說，美國支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織，這包括國際民航組織（ＩＣＡＯ）、國際刑警組織、世界衛生組織（ＷＨＯ），以及台灣參與的超過六十個國際組織。

吳釗燮昨出席立院外交與國防委員會會議，民進黨立委蔡適應與國民黨立委李彥秀詢及相關問題，外交部國組司司長陳龍錦回答說，我盼以觀察員身分出席大會，必須經過執委會通過，並由秘書處和主辦國提出邀請，一般主辦國會尊重INTERPOL內部決定。

吳釗燮說明，很多國家告訴我方「今年機會比去年好」，也相信美國等理念相近國家將會為我發言。

此外，民進黨立委劉世芳在內政委員會質詢指出，在前國際刑警組織主席、中國公安部副部長孟宏偉被調查後，台灣今年是否比較有希望以觀察員身分加入國際刑警組織？親民黨立委陳怡潔也關切我方是否有收到回覆？

內政部長徐國勇答詢指出，現在還沒有收到回覆，我方會全力以赴，希望中國不要阻撓，台灣加入國際刑警組織，對中國也有幫助。徐強調，美國也公開支持台灣加入，是很大助力，現在只有中國用政治意識阻撓。