冷眼集》注意仇台情緒

2018-10-18

記者鄒景雯／特稿

對準今年是台灣的選舉年，中國國台辦刻意在二月二十八日公布的「對台三十一項措施」，從動機論，是非常典型的「買票」行動，台灣民間與官方有不少民調與研究持續在追蹤其實際的影響，不過，從中國內部的訊息顯示，一個意外的負面效應可能正在生成，恐怕是若干台灣人在覬覦之餘，不能忽視的風險。

三十一項措施已經實施近八個月，截至目前為止，中國已經有二十三個省市配合中央政策推出了配套措施，但由於各地方本身的經濟發展落差甚大，因此遭遇到了不少問題，並未如外界所想像的，極權國家一定是一聲令下、貫徹始終。

根據中國自己的檢討，至少已經發現「各黨政部門本位主義嚴重」、「國台辦層級協調困難」、「各地配套『措施』細則落實程度不一，台企無所適從」、「為台民量身打造的『措施』執行排擠其他資源，其他黨政部門雜音叢生」等等執行不良的現象。看他們的描述用語，可以充分嗅出氣氛的冷峻。

在這些反彈之中，最嚴重的是，因為各省市「惠台」待遇不一，已經引起中國人民的相對剝奪感與排斥，甚至外商都提出了抗議。導致中國學者建議北京當局有必要建立應急機制，迅速處理各類涉台突發事件，防止民間排外、厭台情緒的蔓延。

也有中國學者從另外一個角度警告，「對台三十一項措施」中有關投資與經濟合作的有十二項，只有三項是新的項目，未來外資與中國國企、民企遲早也可望享有同樣待遇，屆時對台三十一項將出現淡化效應；尤其用語不規範可能引起違反ＷＴＯ「反補貼協定」，將涉及更廣泛的國際公平貿易問題。

面對這些情況，中國的對策又是什麼？跡象顯示並不樂觀，他們不脫人治的老套，不外就是運用大數據、民調蒐集資料，然後透過各式媒體強化宣傳，再責成各地台辦設檢查組評比成效，並要求在明年二月二十八日公布週年執行成果。換言之，還是粉飾太平，麻痺其人民，根本沒有對症下藥。

大家已經普遍相信，美中貿易大戰將是一場長期戰役，在中國屈服前，一年半載停不了。在如此敏感的時刻，片面的對台措施若在中國社會成為累積民怨的情緒，很容易就讓台商、台生淪為中國轉移施政不力的代罪羔羊，至少也會讓這些所謂的措施究竟能執行多久，增添了更大的變數。

別忘了，中國自己人，再大的名號都可以一夕之間化為烏有，何況是外人，還是擺明去靠他們吃喝的伸手牌。