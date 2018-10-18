拚戰東台灣 民進黨推動台東「南島文化首都」

2018-10-18

〔記者楊淳卉／台東報導〕年底縣市長選舉，民進黨對台東縣寄予厚望，行動中常會昨赴台東舉辦，為民進黨台東縣長參選人劉櫂豪造勢。劉櫂豪在會中以「台東夢的推手」為題報告政見，宣示要將台東打造為「南島文化首都」。兼任民進黨主席的蔡英文總統聽取報告後也表示，政府會全力支持這項政見，為台東創造新的發展契機。

劉櫂豪喊「一定贏」獲得滿堂彩

據轉述，蔡英文在中常會尾聲時，詢問誰能進一步說明台東選情，劉櫂豪自告奮勇報告，一開口就說：「我們一定贏！」對劉的十足信心，與會者也回以熱烈掌聲。

劉櫂豪提出四大主軸、三大基金及一園區的政策。四大主軸為文化立縣、友善農業、新創基地和南島首都，三大基金為新創基金、新農業基金、觀光基金，一園區就是南島文化園區。

蔡肯定劉櫂豪認真、腳踏實地

蔡英文聽完報告後表示，二○○八年之後民進黨開始思考如何在台東建立起支持民進黨的力量，那時候劉櫂豪沒有任何公職，跟著太太兩個人走遍台東。她來台東遇到的人，講的都是劉櫂豪，代表劉櫂豪在台東人心裡是個誠懇、認真、腳踏實地的人。

蔡英文說，二○一八年是民進黨集結這幾年經營的基礎和累積力量，劉櫂豪有很強決心挑戰縣長，一定要成功，也一定會成功。

民進黨秘書長洪耀福會前分析說，台東縣長選戰的關鍵是原住民選票，過去國民黨與民進黨在原住民支持度是八比二、七比三，但最近調查，劉櫂豪在原住民支持度已經超越國民黨台東縣長參選人饒慶鈴。

民進黨將辦20場「顧台灣」造勢

洪耀福指出，前總統府資政饒穎奇盤據台東政治地盤卅年，但他為台東做了什麼？台東無法與其他縣市相提並論，饒要負很大責任。台東要真正告別饒家世代，這才能贏得台東新的機會，否則「好康都歸他們饒家」，「台東人還要給饒家三十年機會嗎？」這是台東選戰最大意義。

洪耀福也表示，將進入全黨團結、衝刺催票的階段。黨中央自下週六（廿七日）起，將舉辦廿幾場大型造勢，首場在台中舉辦「挺台中，顧台灣」活動，大型造勢各縣市至少會辦一場。