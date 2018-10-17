2018-10-17

〔記者鍾麗華、施曉光、楊淳卉／台北報導〕行政院促轉會副主委張天欽因「東廠說」爭議辭職下台後，主委黃煌雄也於日前請辭，主委、副主委皆出缺。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨天表示，行政院長賴清德已核定，由促轉會專任委員楊翠出任代理主委。另楊翠原兼任促轉會發言人，經促轉會內部推選，改由促轉會委員葉虹靈兼任發言人。

對此，國民黨發言人洪孟楷批評這是取巧規避國會監督，他並質疑楊翠有鮮明政治立場，由楊翠擔任促轉會代理主委，更坐實前主委黃煌雄早被架空，如今是「東廠打手正式上任」。

谷辣斯回應，由楊翠出任代理主委，是因為考量楊翠在專任委員中相對資深，且在決定人選的過程中，也有和其他委員討論，大家都認為楊翠是適合人選。

楊翠表示，她個人的榮辱不是最重要問題，她從本來不願意、但後來願意暫代主委，就是因為促轉會不能空轉，且她在促轉會任期只有兩年。代理主委只是過渡期，讓公文和公務可以進行，等待行政院儘快找到新任主委與副主委後，讓業務正常運轉。

楊翠表示，促轉會非首長制，任何人擔任主委或代理主委，都無法一人決定促轉會方向。對於立法院本會期審查預算，楊翠表示，她會努力承擔促轉會是代理主委的責任，若促轉會預算遭不當杯葛，只要國民黨立委願意讓她好好說明，她會仔細說明各項預算的原因，以及轉型正義工程要做到哪裡。