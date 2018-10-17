國安部門︰中國設專門單位 對台散布假消息

2018-10-17

〔記者蘇永耀／台北報導〕假消息充斥，行政院長賴清德月初在立院答詢時稱，中國運用假新聞擾亂台灣社會的安定；蔡總統在國慶談話裡也特別警示假消息的問題。國安部門證實，中國已成立專門單位對台灣散布假訊息，企圖影響民心士氣，破壞國人團結。

若成功騙到台媒轉載 就可領獎金

近日產經、讀賣、朝日等日本主流媒體，以「假新聞」（偽ニュース）形容中國聲稱「派車進關西機場接人」不實，事後調查發現最初於PTT發文表達不滿者，IP位址竟來自北京，並指出中國成立「對台工作小組」，為了動搖蔡英文政府，訂下有組織散布假新聞的方針，以日常生活問題散布假新聞，若成功騙到台媒轉載，就可以領獎金。

國安人士表示，蔡總統於今年國慶演說表示，要透過國際合作交流經驗，建立查核通報機制，共同因應假消息對各國社會穩定所帶來之破壞與衝擊。總統在莊嚴隆重的國慶典禮中做出此宣示，顯見中國對我散布假新聞所造成的危害程度已相當嚴重。

消息人士認為，目前網路社群平台充斥虛假不實謠言的現象確實非常嚴重，使國內原本就藍綠對立的社會分歧更加被撕裂。

另外，今年五月間，布吉納法索宣布與台灣斷交後，PTT流傳「宏都拉斯外長正在北京談條件，談妥的話，這兩天就會斷交」，引發斷交的恐慌，經國安單位追查發現，這是由中國內部一個經常製造假消息的內容農場群組傳出，顯然是中國透過網路平台造謠，藉機影響我與邦交國關係。

國安人士強調，這些有系統性、來自特定國家背景的假消息傳播，誠如蔡總統所言「防制工作刻不容緩」，應加強跨國合作及儘速建立查核和通報機制，面對假新聞新興威脅挑戰，並籲全民共同打假，淨化資訊環境，無論是經由網路的第三方查核單位查證，適時向民眾釋疑說明，或政府透過法制面查處假新聞，以利國安單位應處於法有據，維護社會安定。