與台大交流 美軍科研船現身高雄

2018-10-17

國防部︰和軍方無關 湯瑪斯號︰無涉台海敏感任務

〔記者涂鉅旻、呂伊萱、洪定宏、吳柏軒／綜合報導〕美國海軍研究辦公室科學研究船湯瑪斯號（T-AGOR-23），十五日悄悄現身高雄港停泊，由於美國「二○一八財年國防授權法」要求美國國防部評估台美軍艦互訪可能性，加上美國軍艦下月可能至台海、南海一帶活動，「湯」船引發諸多想像。不過，該船是台大與美方的學術、科研交流，國防部也否認此事和軍方的關聯性。

前海軍艦長︰此時來台 有遐想空間

前海軍新江艦長呂禮詩受訪分析，「湯」船具遙控水下載具、自主式水下載具，可測量鹽度、溫度、壓力和化學性質等水文資料，就停泊而言，意義並不算特殊，但此時來台，有許多遐想空間。

首先，美軍航艦下月可能於東亞活動的傳聞傳出後，高雄港外海為我國軍時常演習的「反潛第六區」，平均水深約五百公尺，為反潛操演適合地點，若美航艦有意自台海通過，也可能在現有資料基礎上，進一步確認水下水文。

呂禮詩也說，該地同時是一九九六年台海飛彈危機時，中國一枚東風十五飛彈的彈落點，綜合這些因素，其實有很多意涵值得觀察。

現由華盛頓大學使用 今年四度來台

國民黨立委許毓仁與林麗蟬則在立院總質詢關切此事，國防部長嚴德發回應，該船原為美國海軍所有，現在是由美國華盛頓大學使用的科學研究船，與台大合作交流，今年已四度來台；該船向科技部申請後，於本月十五日上午泊靠高雄港九號碼頭。

至於該船停泊台灣港口，是否與「國防授權法」或傳聞中十一月美軍軍演有關？嚴德發表示，與「國防授權法」及軍演都無關，而十一月軍演的傳聞，甚至連「美國國防部本身也沒有回應」。

對於「湯」船蒐集的水文資料，會不會造成國家機密外流？研究成果是否會分享給台灣？嚴德發表示，該船與台大的合作項目屬於氣象學術研究，研究成果「雙邊應該會交流」。

「湯」船船長ERIC表示，船上有二十一名船員及三十九位科學家，共六十人，執行的是華盛頓大學研究計畫，和軍事無關，沒有任何關於台海的敏感任務，停靠高雄港單純只因颱風及物資補給。台灣港務公司則說，「湯」船將於十月十八日清晨出港，前往澳大利亞。

台灣大學大氣系教授隋中興也說，這次「湯」船來台，大氣系由系主任林博雄前往協助，執行的任務純屬學術研究，跟軍方無關；台灣雖幫助觀測，但未被列為正式團隊夥伴。