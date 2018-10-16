中國機艦頻近台 國軍操演升級抗衡

2018-10-16

明年每季都推「戰備月」 讓官兵更熟稔實戰

〔記者涂鉅旻、游太郎／綜合報導〕國防部昨接連進行「聯翔操演」及「聯電107-2操演」預演，藉此演練國軍單位對於來自海、空的威脅。事實上，中國軍機、軍艦接近台灣頻次增加，實彈考核等針對性演訓亦不斷進行，國軍除「聯字輩」例行操演維持既有頻率，並強化跨軍種聯合作戰外，官員表示，國軍明年推動的「戰備月」，就是為讓官兵更熟稔戰備，趨於實戰環境，以因應敵情威脅。

聯電操演 擴為三軍聯合演練

中國解放軍近期雖鮮有軍機、軍艦近台行動，但國防部評估，中國在東南沿海聯合登陸演習、海上實彈測考、朱日和基地特種作戰演練等，都是欲片面改變台海現狀的作為。因此，國軍既有的「聯翔」、「聯電」、「聯勇」等「聯字輩」操演除維持既定頻率，也將原為資通電部隊專屬的「聯電操演」，擴增為三軍聯合演練，加強跨單位協同作戰能力。

中國解放軍的軍事行動已增加對我東部防衛的壓力，中國遼寧號航空母艦也曾在今年四月於台灣東部外海起降。因此，國軍除微調部分東部防空部隊的部署，也強化演訓力度與頻率，加強整體戰力。

國防部昨同步於各空軍基地實兵演練，並結合三軍實施防空、制空等戰備應變作為，代號「聯翔操演」的演練，將全島陸、海、空三軍防空部隊納入，依據戰備計畫及歷年來漢光演習經驗，執行聯合防空、制空等戰備演練。

除了空軍飛行及三軍防空部隊，海軍也出動各型艦在各海域部署，包括紀德級、成功級、康定級全面進行防空演練，陸軍各作戰區防空群及防空連配合進駐各空軍基地外圍，協助進行基地防空作戰演練。

官員表示，「聯翔操演」、「聯電操演」等「聯字輩」操演屬於行之有年的常態演訓，近期雖未刻意增加頻次，但隨著中國、美國與東南亞各國不斷增強軍事實力與演訓成效，我國也不可能置身事外，因此藉由聯合作戰演訓的力度強化，驗證各單位戰力，解決現有問題後，使國軍戰訓更貼近實戰環境。

國軍明年起也將一季推動一次的「戰備月」，藉此強化官兵對戰訓本務的熟悉度。官員指出，過去國軍以「漢光演習」為年度演訓重頭戲，新推動「戰備月」除讓官兵演訓頻次增加，也使得演習更趨於實際戰場情形。