本週熱點》婚姻平權公投 16日公告成案

2018-10-15

10月16日／中選會將公告婚姻平權二公投通過連署門檻成案，預計今年九合一選舉有9件公投案可「公投綁大選」。

10月17日／加拿大娛樂用大麻全面合法化，加國成為繼烏拉圭之後，全球第二個容許娛樂用大麻合法流通的國家。

10月19日／歐洲太空總署與日本合作開發的無人探測器「貝皮可倫坡號」（BepiColombo）升空，展開長達7年的水星探測之旅。

10月20日／阿富汗國會大選，2565名候選人角逐250席，包括417名女性候選人，被視為2年後總統大選的指標。