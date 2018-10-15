2018-10-15

記者鄒景雯／特稿

眼尖的人一定會發現，中國變了；介入台灣選舉的策略與手法在變。這次的轉變，算是第三類模式，準備在下個月底的九合一選舉驗收成果。對岸這次的試驗能不能成功，相信不只北京當局關注，更是影響台灣民主內容的重要挑戰。

中國共產黨老早就自我標榜，從黨的發展歷史看，他們是個重視學習、善於學習的學習型政黨。他們所謂的學習和我們有何不同？有個詮釋滿到位，他們是透過馬克思主義的真學、真懂、真信、真用，來提高認識問題、分析問題、解決問題的能力。因此，看待中國共產黨的變，應該視為是常態，尤其遇到的困難愈多，他們求變的速度往往也愈快。

總結中國大規模介入台灣選舉的方法，可以歸納出幾次的轉變，最早期的階段，是大打恐嚇牌，而且是全面性的恐嚇，例如一九九六年的導彈危機，對著的目標是台灣辦理第一次總統大選的制度焦慮，雖然當時的總統李登輝看似首當其衝，但是飛彈不長眼，全台灣都籠罩在其武嚇之下。那回試驗，對台灣民意造成了憤怒而非懼怕的反效果，因此出其意外地促成李登輝高票當選。對於當次失敗，北京在事後做了相當嚴厲的內部檢討。

等到二○○○年大選，中國果然調整了把戲，雖然恐嚇牌依舊，但是明顯縮小打擊面，甚至只針對特定對象。這回江澤民派出了總理朱鎔基，在投票前三天召開記者會，對著鏡頭重拳搥桌咆哮：搞台灣獨立的人沒有好下場，中國政府不允許任何形式的台灣獨立，這是中國的底線。那次大選是「三腳督」，連戰、宋楚瑜、陳水扁三人競逐，朱鎔基擺明衝著陳水扁而來，結果台灣人還是不吃這一套，對岸仍然鎩羽而歸。

此後的許多年，不論是陳水扁連任，馬英九兩次當選，乃至二○一六年蔡英文獲勝，北京基本上延續著如前就特定人恐嚇的相同做法，不斷在小戰術上嘗試修正，二度順遂了打擊台獨的宏願，其中最令人印象深刻的是二○一二年這次，終於讓中國學習到了「忘我」境界，胡錦濤把舞台中央讓給了台灣企業界，改由一群中國台商包括王雪紅、郭台銘等人逐一登場簇擁「九二共識」，大老闆們一聲令下，員工們擔憂頭路，「台灣共識」因而止步。

二○一八年很不一樣，或許是二○一六年失敗的因素，這次不等到二○二○，老共從地方選舉就開始操兵，同樣出於涉台系統檢討的結論，這次他們從負面表列改為正面表列，試著「肯定」中國所屬意的候選人，之前，中國中央電視台花了破表長度，製作台北市長柯文哲的選情，最近，主張九二共識、一中各表的高雄市韓國瑜，成為央視的最愛，報導次數甚至超越柯Ｐ。有人問這招台灣人買單嗎？台辦興致勃勃說：就來試一試效果。

這題，其實是大哉問，被習近平政權所欽點，央視所吹捧的人，在台灣的政治市場究竟賣相會如何？這何止是北京的試驗與成敗問題，台灣人包括候選人本身，都值得好好的深思熟慮。