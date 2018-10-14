陳建仁：將請教宗為兩岸和平祈禱

2018-10-14

今覲見教宗方濟各 代表蔡總統邀請訪台

〔記者蘇永耀／綜合報導〕副總統陳建仁一行於梵蒂岡時間十三日出席「為台灣與世界和平祈福彌撒」時說，祈求天主聖光可以持續照亮台灣，引領台灣及中國走向和平對話的道路。陳建仁稍後在位於卡西諾山的聖本篤修道院受訪表示，他十四日覲見教宗方濟各時，將請教宗為台灣、兩岸與世界和平祈禱，也會代表蔡總統，面邀教宗訪問台灣。

出席祈福彌撒 為台灣及世界祈禱

二次戰後從廢墟重建的聖本篤修道院是和平象徵，修道院院長歐伊阿利出面帶領陳建仁伉儷參觀，陳建仁說，他知道教宗明年已安排一趟日本之行，他希望教宗能順便訪問台灣。

陳建仁說，他會致贈教宗一份來台奉獻的百歲人瑞賴甘霖神父的紀錄片，賴甘霖神父到聖伯多祿教堂覲見教宗時，一般人都要自己走上長長階梯，但教宗卻是親自走下來迎接一○二歲的賴甘霖，這個記錄專輯是方濟各的母語西文版本，相信教宗看了一定會很感動。

陳建仁表示，他還會致贈一份台灣慶祝教宗就職四週年的影片，希望教宗了解台灣天主教徒跟所有人民，都希望教宗能趕快來台灣看大家。

陳建仁十三日也出席在聖伯多祿大殿聖詠小堂舉行的「為台灣與世界和平祈福彌撒」，這場祈福彌撒是由台灣主教團及駐教廷大使館主辦、嘉義教區主教鍾安住神父主禮，信友禱詞以義大利語、英語、中文、台語、客語，五種語言為台灣及世界祈禱。

將與教廷共同努力 增進台梵關係

陳建仁也強調，台灣極為重視、珍惜台梵兩國的邦誼，總統也非常關心台梵關係的永續經營，政府一定會秉持一貫的立場，與教廷持續共同努力增進兩國關係，一起以台灣人民的慈悲與善良，與教廷合作共同促進宗教自由、民主以及社會正義等普世價值。

陳建仁十二日下午也前往歷任教宗的夏日避暑宮殿參觀，陳建仁在專人導覽下，參觀了夏宮展示的歷任教宗畫像、服飾、座椅，以及教宗私人起居室，包括最著名的教宗書房，歷史上教廷許多重大決策都是在這張骨董書桌上定案。