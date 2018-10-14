美國安顧問波頓：對中將更強硬

2018-10-14

北京行徑必須調整

〔編譯張沛元／綜合十二日外電報導〕值此美中貿易紛爭方興未艾、華府對北京當局的批評已超越經貿領域之際，美國國家安全顧問波頓日前受訪時再度開砲，指稱美國總統川普是歷來對中國態度最強硬的美國元首，並誓言川普政府將更進一步對中國硬起來。波頓還說，北京當局必須調整在商業、國際、軍事與政治等領域的行為，並直言南海並非中國的一個省。

南海並非中國的一個省

波頓十一日接受電台訪問，這段訪問於十二日播出。波頓指出，川普深信中國已佔國際秩序的便宜太久，但卻沒有幾個美國人敢就此挺身而出，「現在是該做（挺身而出）的時候了」；川普政府視中國為「本世紀一大議題」，川普對中國的強硬讓北京當局困惑，「他們過去從沒見過態度這麼強硬的美國總統」。

波頓表示，「我想他們在貿易領域、國際、軍事與政治領域，以及整個領域的行為必須予以調整」，也許在下月於阿根廷的廿國集團（G20）峰會上，會看到中國國家主席習近平願意與美國坦率論及這些議題。

波頓稱中國近來在南海的行徑「危險」，美國堅決維護國際航道暢通，美國盟邦如英國與澳洲也藉由航行南海來表明此一立場。

波頓強調，無論有無中國的配合，未來可望在南海看到更多礦藏資源開發，但「他們必須知道，他們並未在此構成既成事實。這（南海）不是中國的一個省，以後也不會是。」波頓並未進一步詳述礦藏資源開發。南海據稱蘊藏有豐富石油與可燃冰，而中國宣稱擁有幾乎整個南海的主權。

波頓還指控中國違反貿易與商業的國際規範，從中取得重大經濟與軍事實力。波頓表示，中國要是回歸適當位置與不竊取美國科技，其軍力將大幅降低，許多中國所導致的緊張情勢也會降低。此外，波頓說，華府準備採取更多行動，限制對中國出口敏感高科技；美國已對涉及核子、化學、生化武器或彈道飛彈研發等軍民兩用科技上出口設限，未來將持續下去；在網路世界也一樣，美國要保護開放經濟，但也不讓他國佔便宜。

川金二會兩個月內登場

波頓訪問中也提及，二次川金會可望在未來兩個月內登場，但還要看說服平壤當局棄核的外交努力能否成功；川普已為北韓敞開大門，北韓必須完全且不可逆轉地棄核，要是能做到，北韓人民的未來將大為不同。波頓說，川普外交所勾勒的未來仍不明，但川普很樂觀與持續進逼，也不會過度理想化，國務卿龐皮歐、國防部長馬提斯與他本人也抱持相同態度。