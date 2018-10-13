「深澳換觀塘」吳敦義酸蔡政府重創鄭文燦

2018-10-13

〔記者許倬勛、施曉光／綜合報導〕行政院長賴清德昨宣布停止興建深澳電廠，國民黨主席吳敦義酸中央「深澳換觀塘」是背信忘義，蔡政府一意孤行恐讓鄭文燦元氣大傷，是藍營重整旗鼓逆轉勝的好時機。

批綠將桃園人當「軟柿子」

吳敦義昨上午陪同國民黨桃園市長參選人陳學聖到楊梅區錫福宮參拜，他強調，桃園市長鄭文燦的種種言行顯示他為迎合黨意不顧百姓，綠營為讓蘇貞昌選上新北市長，不惜犧牲藻礁環境，根本是把桃園人當「軟柿子」。

藍營明在台中辦晚會

為了衝刺「六都」選戰，拉抬中台灣選情，國民黨十四日晚間將在台中市舉辦「六都合體，萬人挺燕，決戰中台灣」造勢大會，吳敦義、前總統馬英九、前立法院長王金平將與藍營「六都」及彰、投、雲等縣市長參選人合體，藉此展現藍營今年九合一選舉決戰中台灣的企圖心。

國民黨發言人洪孟楷昨指出，這場造勢活動訴諸藍軍團結，除了第一階段安排彰化縣、南投縣、雲林縣等三中部縣長參選人演講，象徵中台灣大團結，第二階段就是「六都」選將合體，六都市長參選人都會分別上台演說。

洪孟楷說，有鑑於中台灣民眾對空氣污染問題嚴重憂心，以及蔡政府對所作所為沒有反省，國民黨認為與其訴求綠營何時才會檢討反省，不如打一場正面選戰，告訴全民如果國民黨在中台灣收復台中市、彰化縣、雲林縣，就是一場勝負之戰。