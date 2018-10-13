深澳電廠喊卡 賴清德將強力助攻蘇貞昌

2018-10-13

20日賴蘇將合體造勢

〔記者蘇芳禾／台北報導〕新北市選情激烈，藍、綠選前都卯起來動員，繼宣佈深澳電廠停建後，行政院長賴清德將於二十日與蘇貞昌合體，一個晚上連趕三重、板橋兩大新北票倉造勢；隔一週的週末，蘇貞昌將與三名在傳統綠營艱困選區擊出好球的綠營縣市長合體，包括桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅和基隆市長林右昌將齊聚新北市為蘇貞昌強力助攻。

據透露，在三重造勢晚會將同步舉行賴清德與蘇貞昌合拍廣告的首映會，廣告在賴揆的故鄉—新北市萬里區拍攝取景，廣告開場，賴揆的第一句話就是「我的爸爸葬在這裡，這就是我故鄉。」賴清德將以新北市子弟的角色來推薦前輩。

鄭文燦、林智堅、林右昌都是在選民結構藍大於綠的狀況下，打下「會做事」的執政基礎，政黨色彩較淡，三名縣市長將會緊接在賴清德之後，一起為蘇貞昌站台，營造勝選氣勢。

對於深澳停建議題，蘇陣營評估，雖然不會「直接」造成選民板塊運動，卻能夠拆除國民黨新北市長參選人侯友宜長久以來的「深澳防護罩」，讓侯友宜不得不面對其他市政議題與辯論，而對於市政的理性辯論，有助於蘇貞昌吸引青壯年和中間選票，提前「黃金交叉」。

青年「次」客助選團成軍

此外，民進黨青年部昨邀請青壯世代民進黨政務官召開記者會，組成「青年『次』客助選團」。民進黨秘書長洪耀福說，這次推出「青年次客助選團」，希望年輕的幹部，透過這樣的方式，把他們的故事說出來與全台灣的人民分享。