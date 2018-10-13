柯文哲：選總統 我完全沒有準備

2018-10-13

〔記者黃建豪、蔡淑媛／綜合報導〕台北市長柯文哲接受日本《朝日新聞》專訪，被看好是二○二○總統大選的大熱門。柯文哲昨表示，他對於選總統完全沒有準備，台灣人民對政府的要求越來越高，他「現在還沒有」自信能達到人民的要求。

朝日新聞稱柯文哲已掀起無黨派旋風，專訪也提到柯指出「台灣政黨輪替三次，兩大政黨都曾執政，結果都一樣，現在有他這個選項，對台灣政治應該算是大衝擊。」

柯文哲昨補充說，一九九四年以來的台北市長選舉，幾乎都是藍綠對抗，直到二○一四年才第一次出現第三個選擇，經過這四年，藍綠以外的新興力量都有存活下來，至於將來對台灣政治產生多大影響，還在觀察。

但柯文哲否認自稱為「二○二○的大衝擊」，他說，跟朝日新聞講什麼，自己非常清楚，也比較小心，但不能把朝日新聞的評論，當成是他講的，這兩者不一樣。

柯文哲強調，他沒有組織、沒有基金會，也沒有募款、沒有做任何準備，所以常覺得奇怪，為何新聞要這樣炒作。

柯文哲還說，政黨輪替以後，選民會評估，他覺得台灣人民期望太高，「不要幻想說，換個政府就從此過幸福快樂的日子」。他最近研究總統上任後的滿意度，發現陳水扁的滿意度撐到六年、馬英九四年、蔡英文二年，顯示台灣人民對政府的要求越來越高。媒體追問「有自信達到人民的要求嗎？」柯文哲回說，現在還沒有。

柯媽：蔡要再選 絕對支

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柯文哲父母昨陪同台中市無黨籍市議員參選人拜票時，也被問到朝日新聞將柯視為下屆總統熱門人選。柯文哲的母親何瑞英說，一定要尊重蔡總統，「她要再選，我們絕對支持！」

何瑞英並說，選總統是日媒的預設立場，講了會被笑，「我也不敢這樣想」，要做什麼工作是天決定，不是自己決定，「更不會驕傲！」