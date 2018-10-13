丁守中：柯文哲迴避辯論 辜負年輕人

2018-10-13

〔記者簡惠茹／台北報導〕近二十所大學學生會以青年為主體，發起雙北市長青年論壇，由於國民黨台北市長參選人丁守中已確定出席，主辦單位昨天為丁守中拍攝宣傳影片。丁守中受訪表示，柯文哲做為現任市長不要迴避辯論，辜負年輕人對他的支持。

丁守中昨天為雙北市長青年論壇拍攝宣傳影片，邀請大家一同參與，了解年輕人的訴求和心聲，丁守中也批評拒絕參加論壇的柯文哲，他說，柯文哲只會用網紅、學姊包裝，市政禁不起實質檢驗，請柯文哲參加辯論，不要迴避。

丁守中說，現在國民黨沒有錢、沒有資源，但是兩位對手一個掌握中央龐大資源，一個掌握市府資源，因此各種接觸群眾、接觸青年的管道我們都不會放棄，積極爭取露出。

上任恢復發放重陽敬老金

雖然柯文哲在民調數據上獲年輕人支持，但他卻拒絕出席青年論壇，丁守中對此表示，柯文哲辜負青年學生對他的支持，台北年輕人二十五歲到二十九歲失業率比全國平均高二到三％，年輕人在台北低薪窮忙，大學畢業生二十二Ｋ、二十三Ｋ起跳，上海的大學畢業生都已經八千人民幣起跳了，我們學生卻要到海外打工找工作，情何以堪。

除爭取年輕選票，在九九重陽節前夕，丁守中也穿梭各大重陽晚會拉攏長者支持，昨天到中正區與長者同樂，席間不忘高呼他一上任就會恢復發放重陽敬老金。