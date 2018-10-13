談首都市長 賴清德：要與國家有相同價值

2018-10-13

三度幫姚文智站台

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智昨晚成立大安文山區後援會大會，行政院長賴清德三度站台助陣，他稱讚姚文智是個人才，論行政經歷、解決問題能力、智慧，足以帶領台北向前，賴揆細數姚文智在高雄任事的政績，成功整治愛河，他相信姚一定也能解決大巨蛋問題。

後援會昨晚在木柵地區忠順廟舉行，姚文智演講時提到，非常懷念過去在政大念研究所時光，現在他也住文山區，若他能當選將是首位政大畢業的台北市長。

姚：重新贏回台灣價值

姚文智表示，台北市過去二十年來，價值觀、與中國的關係和台灣的主流民意漸行漸遠，希望這次讓他當選台北市長，重新贏回台灣價值。

姚文智還批評柯文哲，最近推出的市政藍圖，大巨蛋一字都沒寫，過去做了什麼不敢說，未來不知道，所以沒有寫；關係到西區發展最重要的雙子星也沒提到。

賴清德則指出，蔡英文總統在國慶演講時提到，過去美國與西方民主國家用交往方式改變中國，想讓中國由專制獨裁走向民主自由，造福全世界，卻落空了。美國副總統彭斯演講清楚提到中國企圖一步步影響國際，國家首都市長代表國家，市長要跟國家有相同價值，價值不一樣，國家要推動政策或在世界交流會受到影響，因此要支持姚文智。

賴：姚能在「三腳督」勝出

賴清德也對姚的選情信心滿滿，他說，前總統陳水扁當年當選台北市長也是「三腳督」，這回台北市長選舉也是，所以這次姚文智一定能當選。

賴清德認為，姚的得票率若能在卅五％至四十％就有機會當選，以最近的民調來看，支持度最高的參選人也才三成左右。過去民進黨在台北市長選舉最困難的一戰就是李應元對前市長馬英九時，得票率卅五％，姚文智在這個基礎上，選舉絕對有贏面。

賴清德表示，有人一輩子不投國民黨，擔心姚文智選不上，所以要把票投給現任市長，也有人以前投現任的柯市長卻失望，寧願投給國民黨。他笑說，不用這麼辛苦，把票投給真心對台灣、真心對台北市的姚文智，這些問題就解決了，不用想太多。